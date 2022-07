Black Adam, Shazam! La Rage des Dieux : DC dévoile les trailers de ses films au Comic Con

Warner Bros dévoile les trailers de ses deux films DC Black Adam et Shazam! La Rage des Dieux au Comic Con de San Diego.

Alors que Marvel y est allé fort avec de multiples annonces, DC est resté assez sobre pour le Comic Con cette année. Warner Bros a dévoilé deux trailers de films attendus par les fans : Black Adam et Shazam! La Rage des Dieux.

Aucune mage de The Flash, de Blue Beetle ou de Batgirl n’a été dévoilée. Il se murmurait aussi que Henry Cavill viendrait peut-être pour confirmer qu’il était encore Superman sur grand écran, mais ce ne fut pas le cas, l’acteur n’était pas présent au panel Warner Bros / DC.

Shazam! La Rage des Dieux

Tout d’abord, la suite de Shazam! a ouvert les festivités. La bande-annonce montre que le super-héros est en pleine crise à propos de ses pouvoirs et pense ne pas les mériter. Il fait référence à Flash, Aquaman et Batman qui selon lui sont de vrais super-héros. Il a un syndrome de l’imposteur mais doit rapidement se recadrer.

Mais Shazam et ses frères et sœurs super-héros doivent faire face à une nouvelle menace : les trois Filles d’Atlas, venues revendiquer leurs pouvoirs. « Les enfants ont volé les pouvoirs des dieux », dit le personnage d’Helen Mirren, « c’est très personnel pour moi. »

La bande-annonce est aussi pleine d’humour avec une référence directe à la franchise Fast and Furious dont Helen Mirren fait partie.

Shazam! La Rage des Dieux est la suite de Shazam! sorti en 2019. Le film s’articule autour de Billy Batson (Asher Angel) et de ses cinq frères et sœurs adoptifs : Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), Darla Dudley (Faithe Herman), Mary Bromfield (Grace Fulton), Eugene Choi (Ian Chen) et Pedro Peña (Jovan Armand). Billy possède la capacité de se transformer en super-héros adulte titulaire (Zachary Levi) en criant le mot magique « Shazam ! », mais ses frères et sœurs ont également acquis des pouvoirs spéciaux à la fin du premier film.

Shazam! La Rage des Dieux sortira le 21 décembre 2022..

Shazam! La Rage des Dieux – Bande-annonce VF

Black Adam

La bande-annonce de Black Adam, porté par Dwayne Johnson, offre de nouvelles images et laisse entendre qu’il est le méchant de l’histoire. Mais il est surtout plus un anti-héros qu’un méchant à proprement parler. Ces images inédites donnent un bref aperçu de la tragédie du passé de Teth-Adam (Johnson) qui le conduit finalement à devenir un surhumain doté de pouvoirs magiques quelque peu similaire (au moins en termes de puissance et de costume) à Shazam.

Bien qu’Adam soit incapable de sauver sa famille d’un destin cruel dans un passé lointain, à l’époque moderne, il utilise ses vastes pouvoirs pour exiger une justice brutale et attaque des gens innocents. Ses actions violentes attirent l’attention des héros du monde comme Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Fate (Pierce Brosnan), Cyclone (Quintessa Swindell) et Atom Smasher (Noah Centineo), qui semblent tous vouloir l’arrêter que d’essayer de le recruter dans leurs rangs.

Johnson donne la réplique à Aldis Hodge (City on a Hill, One Night In Miami) dans le rôle de Hawkman, Noah Centineo (À Tous Les Garçons Pour Toujours et à Jamais) dans celui d’Atom Smasher, Sarah Shahi (Sex/Life) dans celui d’Adrianna, Marwan Kenzari (Le Crime De L’orient Express, La Momie) dans celui d’Ishmael, Quintessa Swindell (Trinkets) dans celui de Cyclone, Bodhi Sabongui (A Million Little Things) dans celui d’Amon, et Pierce Brosnan (les sagas Mamma Mia ! et James Bond) dans celui du Dr. Fate.

Collet-Serra signe la mise en scène sur un scénario d’Adam Sztykiel et Rory Haines & Sohrab Noshirvani, et une histoire originale d’Adam Sztykiel et Rory Haines & Sohrab Noshirvani.

Black Adam sort le 19 octobre 2022.

Black Adam – Bande-annonce VOST