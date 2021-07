The Suicide Squad : TDK se dévoile dans un nouvel extrait à mourir de rire

Découvrez un nouvel extrait pour The Suicide Squad de James Gunn, avec Nathan Fillion en pleine action en TDK

Le tout dernier film de James Gunn arrivera en salle mercredi prochain. Une nouvelle édition complétement barrée des Comics Suicide Squad de DC avec un casting détonnant écrit et réalisé par James Gunn lui-même.

Un film avec pléthore de personnage et de personnages issus des comics, que l’on verra tout le long de l’intrigue. Dans un nouvel extrait proposé par IGN, on découvre le personnage interprété par Nathan Fillion : TDK. Un personnages aux pouvoirs… particuliers, qui ne manqueront pas de faire rire les fans et spectateurs.

Ce nouveau film, intitulé THE Suicide Squad, à ne pas confondre avec Suicide Squad, est considéré comme une sorte de semi-reboot du film sorti en 2016. On verra ainsi de retour Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn, Viola Davis en Amanda Waller, Joel Kinnaman en Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle de Captain Boomerang.

A leurs côtés, il y aura plusieurs nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Peter Capaldi (Thinker), Pete Davidson (Black Guard), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant), Mayling Ng (Mongal) et Idris Elba (Bloodsport).

Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Steve Agee, Jennifer Holland, Tinashe Kajese et Sylvester Stallone sont aussi à l’affiche du film.

The Suicide Squad sortira le 28 juillet 2021.

