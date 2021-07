Heels : Nouvel aperçu de la série de catch avec Stephen Amell

Le San Diego Comic Con a donné un nouvel aperçu de la série Heels créée par le scénariste de Loki, avec Stephen Amell.

La série Heels fut parmi les premières à avoir un panel au San Diego Comic Con, qui se tient virtuellement ce week-end. Pour l’occasion, la chaine Starz qui diffusera la série le mois prochain, a dévoilé une featurette dans les coulisses avec les témoignages des acteurs et des producteurs, ainsi que quelques images de la série.

On découvre comment la série a été filmée, comment le casting a pu se mettre en forme et quelques scènes de la première saison. « Certaines petites villes ont du football, Duffy a du catch », entend-on dire le personnage d’Amell, Jack, dans un extrait. Amell lui-même a ajouté : « C’est ce que tout le monde fait samedi soir… Vous allez voir des des gars sauter des cordes. Il y a une bagarre géante dans un lave-auto qui est vraiment excitant. »

La seconde bande-annonce ainsi qu’une affiche françaises, sont aussi à découvrir.

Au coeur d’une communauté très unie de Géorgie, la série suit une fédération familiale de lutte professionnelle alors que deux frères et rivaux se disputent l’héritage de leur défunt père. Sur le ring, quelqu’un doit jouer le gentil et quelqu’un doit jouer le méchant alias le “heel”. Mais dans le monde réel, ces personnages peuvent être difficile à vivre – ou à laisser derrière soi.

Au casting, on trouve Stephen Amell (Arrow) dans le rôle de Jack Spade et Alexander Ludwig (Vikings) dans celui de son frère ennemi Ace. Sur le ring, Jack joue constamment le méchant, tandis qu’Ace est le héros et leur rivalité se traduit dans la vie.

La série compte également à son casting Alison Luff (New Amsterdam) dans le rôle de Staci Spade, l’épouse de Jack qui doit faire face aux enjeux émotionnels que ses beaux-parents ont investis dans la fédération familiale de lutte et aux exigences que cela implique pour sa famille. Mary McCormack (A la Maison Blanche) est Willie Day, l’associée de Jack et le cerveau logistique de l’organisation locale de lutte ; Kelli Berglund (Now Apocalypse) est Crystal Tyler, la fair-valoir et compagne de Ace.

Allen Maldonado (The Last O.G.) est Rooster Robbins, l’un des meilleurs lutteurs du circuit qui a toujours quelque chose à prouver ; James Harrison, double champion du Super Bowl, est Apocalypse, un lutteur chevronné qui fait son métier depuis des décennies et qui n’a aucune illusion sur la gloire ou la célébrité, et Chris Bauer (The Deuce) est Wild Billy Hancock, une ancienne star qui est désormais recruteur de haut niveau dans le domaine de la lutte professionnelle.

La série est écrite et créée par le producteur exécutif Michael Waldron (Loki, le prochain Doctor Strange in the Multiverse of Madness) avec le producteur exécutif Mike O’Malley (Survivor’s Remorse, Glee, Shameless) qui est également showrunner. Selon TVLine, O’Malley apparaîtra également à l’écran en tant que propriétaire d’une fédération de lutte basée en Floride qui se heurte à Jack.

Heels démarre le 15 aout sur StarzPlay.

Heels – Featurette

Heels – Bande-annonce 2 VF