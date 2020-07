Star Wars : Nouvelles dates dévoilées pour trois films mystérieux

Disney et Lucasfilm révèlent de nouvelles dates de sorties pour trois films mystérieux Star Wars.

La prochaine génération de films Star Wars n’arrivera pas en salles avant au moins trois ans. Disney a dévoilé que le prochain film Star Wars sortira sur les écrans en décembre 2023, soit 4 ans après L’Ascension de Skywalker.

Tout d’abord, un film Star Wars sans titre daté du 16 décembre 2022 est passé au 22 décembre 2023. Un autre film de la saga sans titre précédemment daté du 20 décembre 2024, arrivera désormais le 19 décembre 2025. Enfin, un troisième film sans titre qui était annoncé pour le 18 décembre 2026 a été repoussé au 17 décembre 2027.

Pour le moment, on ne sait pas ce que sont ces films mais on sait que la saga Skywalker est terminée et que de nouveaux personnages seront introduits dans le futur. Taika Waititi (Thor Ragnarok) prépare son film, Kevin Feige développe aussi un long-métrage et la trilogie de Rian Johnson n’a pas été annulée mais rien n’a vraiment été dit dessus depuis un moment.

Notez que les créateurs de Game of Thrones devaient faire une trilogie, mais ils ont abandonné leur projet.

En attendant ces films, la franchise se trouve sur le petit écran avec la série The Mandalorian et les séries en préparation sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor et le spin-off de Rogue One sur Cassian Andor.

Source : Deadline / Crédit ©Lucasfilm