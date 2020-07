His Dark Materials saison 2 : Trailer du Comic Con @Home et infos

Découvrez le trailer ainsi que les informations de la saison 2 de la série His Dark Materials – A la Croisée des Mondes, dévoilées au Comic Con @Home.

Dans le final de la première saison de His Dark Materials, Lyra Belacqua a traversé une réalité et est entrée dans un autre monde. Dans la saison 2, les téléspectateurs verront où cette porte l’a menée – bien que les lecteurs de l’œuvre fantastique de l’auteur Philip Pullman sachent déjà ce qui l’attend : Cittàgaze.

Durant le panel du Comic Con @Home, un premier teaser pour la saison 2 a été dévoilé. Le premier aperçu officiel des nouveaux épisodes à venir plus tard cette année montre non seulement de nouveaux personnages et membres de la distribution, mais il dévoile également la ville de Cittàgaze où Lyra va rencontrer Will Parry.

Andrew Scott qui joue John Parry, le père de Will, retrouvera Phoebe Waller-Bridge qui fera la voix du daemon de Parry. Ce sont des retrouvailles pour Waller-Bridge et Scott qui ont partagé l’écran dans la saison 2 de Fleabag.

Egalement annoncés pour la saison 2, le nominé aux Oscars Terence Stamp rejoint le casting en tant que Giacomo Paradisi, le porteur du couteau subtil qui vit dans la Tour des Anges à Cittàgazze. Jade Anouka (Turn Up Charlie) apparaîtra également comme la reine sorcière Ruta Skadi, qui s’associe à Serafina Pekkala (Ruta Gedmintas) contre le Magisterium; et Simone Kirby (Peaky Blinders) jouera le Dr Mary Malone qui dirige l’équipe de recherche sur la matière noire dans l’université d’Oxford dans notre monde.

La saison 2 de His Dark Materials – A la Croisée des Mondes sera diffusée à l’automne sur HBO, la BBC et OCS en France. Cependant, la saison n’aura que 7 épisodes au lieu des 8 prévus à cause de la pandémie qui a empêché le tournage du dernier épisode.

« Le tournage principal s’est terminé juste avant Noël 2019 », a déclaré la productrice exécutive Jane Tranter. « Et nous avions un épisode autonome que nous devions tourner en mars, qui était séparé des sept autres épisodes. » Cet épisode spécial était centré sur Asriel (James McAvoy).

La série est disponible sur OCS.

His Dark Materials saison 2 – Trailer Comic Con @Home