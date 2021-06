Indiana Jones 5 : Harrison Ford blessé sur le tournage

Harrison Ford s’est blessé à l’épaule durant le tournage du film Indiana Jones 5.

Le film Indiana Jones 5 est enfin en tournage mais la star du film vient de se blesser. « Au cours des répétitions pour une scène de combat, Harrison Ford s’est blessé à l’épaule », a déclaré un porte-parole de Disney.

Il ajoute : « La production se poursuivra pendant que le traitement approprié sera évalué et le calendrier de tournage sera reconfiguré selon les besoins dans les semaines à venir. »

A 78 ans Ford, n’en n’est pas à sa première blessure. Il a subi des blessures dans le passé en travaillant sur certains de ses plus gros blockbusters, il s’est gravement blessé au dos lors de la production d’Indiana Jones et le Temple maudit, et plus récemment s’est cassé la jambe au milieu du tournage de Star Wars : Le Réveil de la Force.

Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été révélés. Ce que nous savons, c’est que James Mangold réalisera le film après avoir pris les rênes de Steven Spielberg, le réalisateur derrière les quatre volets précédents.

Aux cotés d’Harrison Ford au casting du film, on trouve aussi Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook et Shaunette Renée Wilson.

S’il ne réalise pas le film, Spielberg sera toujours à bord en tant que producteur aux côtés de Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel. John Williams, le compositeur qui a travaillé sur la partition des quatre films précédents, revient également pour composer Indiana Jones 5.

Alors que la date de sortie d’Indiana Jones 5 a changé plusieurs fois, le film devrait toujours faire ses débuts dans les salles le 29 juillet 2022, malgré la blessure de Ford.

Source : EW / Crédit ©DR/Disney