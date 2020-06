Stranger Things saison 4 : David Harbour dévoile que le passé de Hopper sera exploré

David Harbour confie que le passé sombre de Hopper qui sera révélé dans la saison 4 de Stranger Things.

La saison 4 de Stranger Things sera l’occasion pour les fans d’en savoir plus sur le passé de Jim Hopper. Cela devrait ainsi résoudre l’un des mystères continus de la série. En discutant avec le site Deadline, David Harbour l’acteur a confirmé que les téléspectateurs en sauront plus sur lui.

Les fans « pourront voir une partie de l’histoire passée de Hopper » dans la saison 4, tout en obtenant également une réponse à une question posée dans la saison 2 : ce qu’il y a dans ces boîtes, qu’Eleven a découvert dans le grenier de Hopper nommées « Papa », « Vietnam » et « New York »?

« Je suis vraiment impatient de laisser les gens voir ces nuances très profondes en lui », a déclaré Harbour. « Chaque saison, nous voyons un côté différent de lui. La saison dernière était… un peu plus farfelue, et j’ai adoré jouer ça. Maintenant [dans la saison 4], il est peint dans une palette un peu plus sombre; il est capable d’exprimer certaines de ces choses vraiment profondes que nous avons… évoquées avec les boîtes de la saison 2. »

« C’est très épique », a ajouté Harbour à propos de la saison 4. « Il y a des monstres, de l’horreur et des peurs. Il y a aussi une super action de type Indiana Jones. »

Harbour a aussi confié que le tournage de la saison 4 était en cours depuis quelques semaines lorsque la pandémie de COVID-19 a « éclaté et nous nous sommes arrêtés » en mars. En ce qui concerne un calendrier de redémarrage de la production, « nous ne savons pas vraiment ce que l’avenir nous réserve », a-t-il concédé. « Je n’ai pas l’impression que personne le sache. Nous sommes à l’écoute. Nous voulons être opérationnels dès que possible. »

En février dernier, Netflix a confirmé que la mort de Hopper dans la finale de la saison 3 était – comme tout le monde le supposait – un leurre. La saison 4 le retrouvera bien vivant, mais emprisonné en Russie, comme on le voit dans une vidéo teaser.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix