Game of Thrones : George R.R. Martin espère sortir Winds of Winter en 2021

L’auteur de Game of Thrones, George R.R. Martin, avance grandement et espère sortir son livre The Winds of Winter en 2021.

Avec le confinement, George R.R.Martin a fait des progrès significatifs dans l’écriture de son livre The Winds of Winter. L’auteur de Game of Thrones a informé ses lecteurs mardi sur son blog de la progression du sixième livre tant attendu de sa saga A Song of Ice and Fire.

Martin dit qu’il passe ses journées dans une cabine à écrire The Winds of Winter et s’attend maintenant à ce que le livre soit terminé en 2021 :

« Je dois avouer qu’après six mois de pandémie, de quarantaine et de distanciation sociale, je montre des signes de fièvre des cabines … dont la moitié est assez littérale dans mon cas », écrit-il. « Oui, je suis dans une vraie cabane dans les montagnes. Non, je n’ai pas de fièvre. Houra ! Pour le moment au moins, je suis en bonne santé … pour un gars de 71 ans, au moins … et je fait tout ce que je peux pour rester ainsi. »

Le confinement a eu du bon pour l’auteur : « Au moins, l’isolement forcé m’a aidé à écrire. Je passe de longues heures chaque jour sur The Winds of Winter et je progresse régulièrement. J’ai terminé un nouveau chapitre hier, un autre il y a trois jours, un autre la semaine précédente. Mais, cela ne signifie pas que le livre sera terminé demain ou publié la semaine prochaine. »

Il continue : « Ça va être un livre énorme, et j’ai encore un long chemin à parcourir … J’ai de mauvais jours, qui m’abattent, et de bons jours, qui me soulèvent, mais dans l’ensemble je suis satisfait de la façon dont les choses avancent. »

L’auteur a teasé qu’il écrivait sur Cersei Lannister, Asha Greyjoy (qui a été renommée Yara dans la série HBO), Tyrion Lannister, Ser Barristan Selmy et Areo Hotah.

Source : George R.R. Martin blog / Crédit ©DR