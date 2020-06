Brooklyn Nine-Nine saison 8 : Les nouveaux épisodes réécrits à cause des violences policières

Les scénaristes repartent de zéro et réécrivent la saison 8 de Brooklyn Nine-Nine pour qu’elle soit en phase avec les événements sur la brutalité policière.

Brooklyn Nine-Nine revoit sa copie. Apparemment, les épisodes déjà écrits pour la saison 8 sont abandonnés au profit de nouvelles histoires en phase avec son temps. À la lumière des événements à l’échelle mondial concernant la brutalité policière et les inégalités raciales, qui ont déclenché de nombreuses manifestations de Black Lives Matter à travers les Etats-Unis et au-delà, après la mort de George Floyd tué par des policiers, la comédie policière de NBC a choisi de recommencer sa prochaine saison.

Bien que le processus d’écriture de la saison 8 ait commencé, Terry Crews a révélé à Access Hollywood qu’au moins quatre épisodes ont été supprimés afin que les scénaristes trouvent la meilleure façon de traiter ce sujet qui ronge le pays. Ils espèrent que la série aura un impact direct sur le climat actuel.

« Nous avons eu beaucoup de discussions sombres à ce sujet et des conversations profondes et nous espérons que grâce à cela, nous allons faire quelque chose qui sera vraiment révolutionnaire cette année », a déclaré l’acteur.

Il ajoute : « Nous avons une opportunité et nous prévoyons de l’utiliser de la meilleure façon possible. Notre showrunner Dan Goor – ils avaient quatre épisodes tous prêts à partir et ils les ont simplement jetés à la poubelle. Nous devons recommencer. En ce moment, nous ne savons pas dans quelle direction ça va aller. »

Au cours de cette même interview, Terry Crews a confié qu’il a lui-même été la cible de profilage racial par la police de Los Angeles : « Vous m’avez vu, au cinéma mais avant tout ça, j’ai toujours été une menace. J’allais au centre commercial ou j’allais à différents endroits. J’ai eu des fusils pointés sur moi par des policiers de Los Angeles. C’était avant que je sois célèbre. »

Il ajoute : « Le truc, c’est qu’ils ont eu le mauvais gars. C’est quelque chose que chaque homme noir a traversé, et il est difficile d’essayer vraiment de faire comprendre aux autres. Je dois dire qu’ici, ce qui se passe en ce moment, c’est le mouvement Me Too de l’Amérique Noire. Nous avons toujours su que cela se passait, mais maintenant les Blancs comprennent. »

Pour le moment, on ne sait pas comment la série va retravailler son début de saison mais il est claire que cela concernera les violences policières et les abus de certains officiers.

Pour rappel, la série a déjà abordé le sujet du profilage racial avec un épisode où Terry se fait pointer une arme dessus par un policier blanc alors qu’il était simplement dans la rue où il vivait, à la recherche du doudou de ses filles. La série a aussi pointé les inégalités et la discrimination vécues par Holt (Andre Braugher), un homme noir et homosexuel qui navigue dans un système qui n’est pas fait pour lui mais qui s’efforce de changer les choses.

Brooklyn Nine-Nine revient en 2021 sur NBC.

Source : Access Hollywood / Crédit ©NBC