Thor Love and Thunder : Gorr le Boucher des Dieux et Zeus se dévoilent dans la bande

Nouvelle bande-annonce pour Thor Love and Thunder qui dévoile les personnages de Gorr le Boucher des Dieux et Zeus, ainsi que les retrouvailles entre Thor et Jane.

Une nouvelle bande-annonce pour le film Thor Love and Thunder a été dévoilé par Marvel et offre plein de scènes inédites comparé au trailer précédent. On y découvre notamment un véritable aperçu de Christian Bale en Gorr le Boucher des Dieux ainsi que Russell Crowe dans la peau de Zeus.

Cette bande-annonce révèle également les retrouvailles de Thor et de son ex Jane Foster qui a bien changé et est elle-même devenue Mighty Thor. Evidemment, les retrouvailles sont un peu gênantes pour les deux Thor, mais l’ex couple a encore clairement une connexion.

Le film voit les vétérans de la franchise Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jaimie Alexander, Taika Waititi et Jeff Goldblum reprendre leurs rôles de Thor, Valkyrie, Jane Foster, Sif, Korg et le Grandmaster, respectivement.

Notez également qu’une grande partie des Gardiens de la Galaxie (si ce n’est pas tout le groupe) sera présent dans le film. Christian Bale jouera Gorr le Boucher des Dieux et Russell Crowe sera Zeus.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder est prévu pour le 13 juillet 2022.

Thor Love and Thunder – Bande-annonce VF

Thor Love and Thunder – Bande-annonce VOST

Crédit ©Marvel Studios/Disney