Stranger Things saison 4 : Une seconde partie de 2 épisodes plus longs

La seconde partie de la saison 4 de Stranger Things sera composée de seulement deux épisodes, mais qui seront plus longs que d’habitude.

Depuis un moment, on sait que la saison 4 de Stranger Things sera coupée en deux parties, mais on ne savait exactement comment elle serait partagée. On connait désormais plus de détails dessus : la première partie sera composée de 7 épisodes et la seconde, de deux épisodes qui devrait être plus longs que les autres.

Le premier volume sera disponible ce vendredi 27 mai puis il faudra attendre le 1er juillet pour voir les deux épisodes finaux. Bien que les trois saisons précédentes de Stranger Things aient toujours été composées de huit ou neuf épisodes, Netflix promet que la saison 4 dure « plus de cinq heures de plus que n’importe quelle saison précédente », ce qui signifie que ces deux derniers épisodes seront bien remplis.

Notez que couper la saison en deux est probablement une stratégie pour pouvoir être considéré aux Emmy Awards sur deux ans. La première partie sera éligible pour les Emmys cette année parce qu’elle sort avant le 1er juin et la seconde partie concourra l’année prochaine parce qu’elle sortira après la date limite.

Pour rappel cette nouvelle saison de Stranger Things un affrontement se prépare, voire une guerre qui s’annonce chaotique. Il est aussi confirmé qu’au début de la saison, Eleven n’a toujours pas retrouvé ses pouvoirs qu’elle a perdu à la fin de la saison précédente.

Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n’arrange rien. C’est à ce moment de vulnérabilité qu’une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l’envers.

Au casting cette saison : Millie Bobby Brown (Eleven), David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Winona Ryder (Joyce Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Maya Hawke (Robin Buckley), Cara Buono (Karen Wheeler), et Brett Gelman (Murray Bauman).

La première partie de la saison 4 de Stranger Things débutera sur Netflix le 27 mai et le reste est prévu pour une sortie le 1er juillet. En attendent, les 8 premières minutes sont à voir ici.

