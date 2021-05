La Casa de Papel saison 5 : Teaser tout en désespoir et dates de diffusion en deux parties pour la fin !

La cinquième et dernière partie de la série mythique sera diffusée en deux volumes, le 3 septembre et le 3 décembre 2021

Le glas de la fin sonne pour la série à succès de netflix : La Casa de Papel.

Alors que la dernière saison se terminait une fois de plus dans un cliffhanger détonant toujours dans le même casse, voici que Netflix annonce que la série espagnole qui est devenue un véritable phénomène populaire tirera sa révérence en deux partie : le dernier casse de la Casa de Papel s’achèvera en deux volumes de cinq épisodes chacun.

Le premier volume sera disponible dès le 3 septembre, tandis que le second sera diffusé le 3 décembre 2021. Une décision qui semblait logique pour les créateurs et showrunners de la série comme l’un d’eux l’a annoncé dans un communiqué.

Álex Pina, créateur de le Casa de Papel explique : « Lorsque nous avons commencé à écrire la partie 5 en pleine pandémie, nous avons réalisé que nous devions nous éloigner de ce à quoi les spectateurs pourraient s’attendre d’une saison de 10 épisodes. Nous avons donc utilisé tous les outils à notre disposition pour créer la sensation d’une fin de saison dès le 1er Volume. Nous sommes partis sur un style très agressif, en mettant le gang dans une situation critique. Dans le 2ème Volume, nous nous attachons davantage à l’état émotionnel des personnages. C’est un parcours à travers leurs états d’âme qui nous lie directement à leur départ ».

Un communiqué et une date qui s’accompagne d’un teaser qui montre les enjeux noirs qui attendent nos amis et le Professeur. Visiblement chaque personnage semble en plein désespoir avant de terminer sur le groupe se prenant des jets d’explosions de tous les côtés.

Alors que sa saison 4 n’avait pas fait l’unanimité, la Casa de Papel compte bien terminer son intrigue en fanfare. La production commencera le 3 Août et le tournage aura lieu en Espagne, au Danemark et au Portugal. Avait annoncé d’ailleurs que le casting serait agrandi avec la présence de Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense8) et Patrick Criado (nommé eux Goyas pour La gran familia española, Vivir sin permiso).

Pour ceux qui n’ont pas tout suivi de la saga ibérique du gang le plus inattendu de l’histoire des cambriolages, dans la saison 5 de la Casa de Papel, le gang est enfermé dans la Banque d’Espagne depuis plus de 100 heures. Les braqueurs ont réussi à sauver Lisbonne, mais ils s’apprêtent à vivre leurs heures les plus sombres, après avoir perdu l’un des leurs. Le Professeur a été capturé par Sierra et, pour la première fois, il ne sait pas comment s’évader. Et au moment où la situation semble avoir évolué en leur faveur, un ennemi surgit, bien plus puissant que tous ceux qu’ils ont affronté jusque-là : l’armée. La fin du plus grand casse de l’histoire se rapproche, et ce qui avait commencé comme un braquage va bientôt donner lieu à une guerre ouverte…

Rendez vous donc à la rentrée, le 3 septembre, pour le début de la fin avant le beau Ciao de la bande du professeur dans la seconde partie de la saison 5 de la Casa de Papel, en décembre 2021. Toujours sur Netflix.

Crédit photos : ©Netflix