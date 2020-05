What We Do In The Shadows : Saison 3 commandée

La série déjantée What We Do In The Shadows reviendra bien pour une saison 3.

C’est officiel, la série de vampires complètement déjantée, What We Do In The Shadows, a été renouvelée par FX pour une saison 3. C’est donc une bonne nouvelle pour les fans qui suivent actuellement la saison 2.

Cette nouvelle n’est pas surprenante quand on sait que la saison 2 de la série a réunit une moyenne de 3,2 millions de téléspectateurs toute plateforme confondue. C’est 25% de plus que la première saison.

« Nous sommes extrêmement heureux que les critiques et le public soient tous emballés par Shadows », a déclaré Nick Grad, président de la programmation originale chez FX Entertainment, dans un communiqué. « Semaine après semaine, les producteurs, les scénaristes et notre incroyable casting continuent de faire l’une des comédies les plus drôles et les meilleures à la télévision. »

Pour rappel, What We Do In The Shadows est un mockumentary qui suit les vies surréalistes de 4 vampires qui vivent ensemble depuis des centaines d’années à Staten Island. La série est basée sur le film Vampires en toute intimité de Jemaine Clement et Taika Waititi sorti en 2014. Le duo est producteur de la série.

Le groupe de vampires inclut Nandor The Relentless, le couple Laszlo et Nadja ainsi que Colin Robinson, le vampire pas comme les autres qui se nourrit de l’énergie des gens et non leur sang. Ils sont accompagnés de Guillermo, l’assistant humain de Nandor qui rêve de devenir vampire mais qui cette saison, s’est transformé en tueur de vampires malgré lui.

La saison 2 est actuellement en cours de diffusion et est disponible en US+24 sur MyCanal en France. Le final est prévu pour le 10 juin sur FX.

Source : Deadline / Crédit ©FX