Thor Love and Thunder : “Le meilleur des scripts” selon Chris Hemsworth

Chris Hemsworth chante les louanges du scénario de Thor Love and Thunder écrit par Taika Waititi.

Le film Thor Love and Thunder n’arrivera pas en salles avant un petit moment mais cela n’empêche pas Chris Hemsworth de teaser le film. Actuellement en promo – à distance – pour son film Netflix Tyler Rake, l’interprète de Thor n’a que des bonnes choses à dire à propos du quatrième volet de la franchise.

Durant une interview récente, Hemsworth a été interrogé sur le film et il chante les louanges du scénario et de son auteur, Taika Waititi : « C’est l’un des meilleurs scripts que j’ai lus depuis des années. C’est Taika à son plus extrême et à son meilleur. Si la version que je lis est celle que nous utilisons, ça va être assez fou. »

Taika Waititi, qui a réalisé Thor Ragnarok, sera de retour à la réalisation et à l’écriture du nouveau film. Un film qui sera en grande partie centré sur Jane Foster (Natalie Portman) qui revient dans le MCU. Elle sera celle qui sera digne du fameux marteau.

Tessa Thomson sera également de retour dans le rôle de Valkyrie et elle aura droit à un intérêt amoureux féminin. Et on attend Christian Bale dans le rôle d’un méchant pour le moment inconnu.

La date de sortie de Thor Love and Thunder a été repoussée de quelques mois et sera en salles le 18 février 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel