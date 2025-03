The White Lotus saison 3 : Patrick Schwarzenegger n’était pas au courant de la relation des frères (spoilers)

Patrick Schwarzenegger réagit à l’interaction entre Saxon et Lochlan dans l’épisode 6 de la saison 3 de The White Lotus. Spoilers.

Ce fut un réveil difficile pour Saxon dans The White Lotus après une nuit de fête sous influence. Si vous pensiez que son baiser scandaleux avec son jeune frère Lochlan (Sam Nivola) était choquant, il s’avère que ce n’était en fait que la version soft de ce qui s’est passé dans la nuit qui a suivi l’épisode de la semaine dernière, « Full-Moon Party ».

Alors que Saxon et Lochlan se sont réveillés avec la gueule de bois sur le yacht de Greg (Jon Gries) avec Chloé (Charlotte Le Bon) et Chelsea (Aimee Lou Wood) dans l’épisode de cette semaine, « Denials« , leur souvenir de la débauche de la nuit précédente était flou. Cela a pris du temps, mais grâce à l’honnêteté brutale de Chloé et Chelsea, le propre déni de Saxon a été arraché et la vérité est apparue : Saxon et Lochlan ne se sont pas contentés de s’embrasser. Non, les choses ont clairement dégénéré.

Pendant que Lochlan avait des relations sexuelles avec Chloé, il a utilisé sa main pour en faire un plan à trois avec un Saxon très ivre et drogué, au grand dégoût d’un Saxon sobre qui affronte la dure vérité le lendemain. L’horreur se lit clairement sur son visage, il n’arrive pas à croire ce qui s’est passé.

Schwarzenegger n’avait aucune idée que la relation de son personnage avec son frère franchirait cette ligne lorsqu’il a décroché le rôle pour la saison 3. « Tout d’abord, j’étais aux anges », a déclaré l’acteur à Entertainment Weekly. « C’était un moment tellement surréaliste pour moi d’obtenir l’audition et de décrocher le rôle parce qu’à ce moment-là, nous n’avions que des extraits pour les auditions. Nous n’avions pas le scénario et nous ne savions pas vraiment dans quoi nous nous embarquions. »

« Je veux dire, c’est The White Lotus et on avait une idée qu’il se passerait quelque chose de fou », ajoute-t-il. « Et puis j’ai commencé à lire les scripts et, oui, quand je suis arrivé aux épisodes 5 et 6, je me suis dit : ‘Whoa. C’est dingue. C’est fou.’ »

L’inceste est certainement un nouveau tabou auquel s’attaque la satire du créateur Mike White, mais Schwarzenegger dit qu’il n’était en fait pas nerveux à l’idée de présenter à l’écran cette relation qui dépasse les limites.

« J’ai pleinement confiance en Mike White et en ses écrits et en ce qu’il a fait avec tant de succès dans d’autres saisons et dans d’autres séries », explique Schwarzenegger. « Je me souviens qu’il m’avait envoyé un texto et m’avait dit : « Ça va être génial ». Et ça va démarrer une conversation. Et vous savez quoi, je dois le voir – je ne l’ai pas encore vu – mais je pense que ce sera amusant et drôle et ce sera très White Lotus. »

Concernant la scène avec Chloé et Chelsea qui confirment que les frères ont bien eu une interaction sexuelle, Schwarzenegger reconnaît que : « C’est vraiment un moment amusant. Mais cela laisse aussi beaucoup de place à l’interprétation du public et des fans. Il ne veut pas dire délibérément tout ce qui s’est passé et montrer tout ce qui s’est passé. Je pense donc que c’est ce qui est brillant chez Mike White. »

Quant à la scène de sexe elle-même, Schwarzenegger a apprécié la façon dont l’équipe la série a créé un « environnement très sûr » pour les acteurs. « Mike est là et tient le fort et veut s’assurer que tout le monde est extrêmement à l’aise », dit-il. « Et il y a un coordinateur d’intimité. C’est un plateau fermé. »

The White Lotus, c’est chaque lundi sur Max.

Source : EW / Crédit ©HBO