The Flash saison 8 : Nouvelle menace pour la Team Flash (spoilers et promo)

La Team Flash fait face à un nouveau metahumain qui menace de mettre le feu à Central City. Spoilers et promo

Alors que la série The Flash vient d’être renouvelée pour une saison 9, la saison 8 continue sa diffusion sur la CW. L’épisode de cette semaine a vu l’émergence d’une nouvelle menace pour Central City et un nouveau défi pour Team Flash lorsqu’un mystérieux métahumain doté de pouvoirs de feu inhabituels a tué deux personnes – et Jaco Birch / The Hotness (Max Adler) a failli porter le chapeau.

Grâce à Barry et son intuition qui lui disait qu’il n’était pas coupable, Birch a été innocenté et a pu retrouver son fils. Mais si Birch est innocent, un éventuel méta-tueur en série est toujours en liberté et Flash doit l‘arrêter. La Team Flash est peut-être confrontée à son ennemi le plus dangereux à ce jour, et d’après ce que montre la promo de la semaine prochaine, la menace se rapproche de très près.

Dans cet épisode intitulé The Fire Within, Barry et la Team Flash commencent à comprendre le Fire Meta mais ne sont pas encore près de le trouver. Pendant ce temps Iris, (Candice Patton) ayant besoin d’une distraction, suit une histoire à Coast City.

Une des théories qui circule en ligne concernant ce nouveau meta de feu dit qu’il s’agit peut-être de Ronnie (Robbie Amell) qui ferait son retour en méchant. Dans l’épisode de cette semaine, Chester a mentionné le nucléaire et la fusion froide ce qui pensé au pouvoir de Firestorm.

Ce n’est qu’une supposition, mais on sait que Robbie Amell doit apparaitre cette saison dans la série. Va-t-il revenir vivant ? On attend de voir où nous mène cette histoire et si elle a un rapport avec Ronnie.

The Flash, c’est le mercredi sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo 8×09