Doctor Strange in the Multiverse of Madness : James McAvoy répond aux rumeurs

James McAvoy répond aux rumeurs sur sa présence dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

James McAvoy a répondu aux rumeurs selon lesquelles il reviendrait jouer la jeune version de Charles Xavier / Professeur X dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Au cours d’une conversation en direct sur Instagram, les fans n’ont pas arrêté de lui poser des questions sur les rumeurs de sa présence dans le film du MCU.

L’acteur a alors catégoriquement répondu : « NON ! » Cela devrait ainsi mettre un terme à la rumeur mais comme le savent les fidèles du MCU, les acteurs impliqués dans ces projets ont pour ordre strict de ne divulguer aucun détail de l’intrigue avant la sortie d’un film et certains ne peuvent même pas dire qu’ils ou elles sont dans un film Marvel.

“are you in doctor strange”

“no”

this is so funny 😭😭😭😭 pic.twitter.com/oym01gLnQq — han (@infinityhowlett) March 23, 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est un film qui semble particulièrement important dans la phase 4 de la franchise après Spider-Man : No Way Home qui a pleinement ouvert les portes du multivers. Cependant, cela semble n’être que la partie émergée de l’iceberg, la bande-annonce de Doctor Strange 2 a révélé un personnage qui semblait être Patrick Stewart dans le rôle du Professeur X plus âgé. Puis Stewart a lâché le morceau sur sa présence.

« Je veux faire de bonnes choses, et quand on m’a demandé de jouer Charles la première fois, c’était de bonnes choses », a expliqué McAvoy à ComicBook.com. « C’était bien écrit et j’étais excité. Si les gens m’offrent quelque chose de bien écrit, je serai toujours content, mais j’ai l’impression d’avoir eu une bonne fin avec Charles et j’ai pu explorer de très bonnes choses, en particulier dans les deux premiers films que j’ai fait en tant que personnage. »

Il ajoute : « Donc, si mon temps est écoulé, je suis content du temps que j’ai passé et du temps qu’on m’a donné et si une bonne écriture arrive et que les gens veulent faire des trucs avec moi, je serai toujours ouvert à ça, mais ça doit être bien. »

Qu’il soit impliqué ou non dans les projets que Marvel prépare avec les X-Men, McAvoy a hâte de voir la suite. « Ce sont des gens intelligents », a-t-il dit à propos de Marvel Studios. « Ils sont si doués pour assembler leurs trucs. Ils trouveront comment le faire, mais cela n’impliquera peut-être pas des personnes qui l’ont déjà fait auparavant. Cela pourrait être une réinvention complète. »

Il conclut : « Et en tant que fan, je suis pour ça aussi et je serais ravi de voir ce qui se passera ensuite. Si ce qui se passe ensuite nous implique, alors ça pourrait être cool, mais je ne suis pas sûr de la façon dont ils vont s’y prendre. Mais en tant que fan, je suis ravi de voir ce qu’ils feront. »

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort le 4 mai prochain.

Source : ComicBook / Crédit ©Marvel/Fox