Astérix : Mort du dessinateur Albert Uderzo

Albert Uderzo, le dessinateur d’Astérix, est décédé d’une crise cardiaque dans son sommeil à l’âge de 92 ans.

C’est une légende de la bande-dessinée qui s’est éteinte. Albert Uderzo, dessinateur d’Astérix, nous a quittés. Sa famille a annoncé qu’il est décédé ce mardi à l’âge de 92 ans. Son décès n’est pas lié au coronavirus.

Dans un communiqué, son gendre a annoncé qu’il est « mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly [Hauts-de-Seine] d’une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines. »

Né Alberto Aleandro Uderzo, en 1927, le dessinateur venait d’une famille italienne qui a immigré en France. Il a grandit dans la banlieue parisienne à Clichy-Sous-Bois et il a été naturalisé français à l’âge de 7 ans. Il est passé à la postérité en donnant naissance au personnage d’Astérix. Entre 1959 et 1977, il a dessiné vingt-quatre albums en collaboration avec René Goscinny – décédé en 1977. Dès 1980, il a repris seul la saga, le temps de huit albums.

Publié dans 111 langues et dialectes, Astérix est la bande dessinée la plus traduite au monde et s’est écoulée à 380 millions d’exemplaires. Par ailleurs, également en collaboration avec René Goscinny, il avait dessiné Jehan Pistolet le corsaire, Oumpah-Pah l’Indien, Luc Junior le reporter ou encore le couple Benjamin et Benjamine.

« Je n’ai jamais ni senti ni prétendu avoir du génie. Seulement un amour immodéré pour ce métier », avait déclaré Albert Uderzo dans un numéro hors-série du Point paru en 2013.

Imaginé par René Goscinny et Albert Uderzo, l’irréductible Gaulois de la bande dessinée a fait son apparition le 29 octobre 1959 dans le premier numéro de l’hebdomadaire Pilote.

Le dernier opus, La Fille de Vercingétorix, réalisé par Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, est sorti en octobre 2019, pour le 60e anniversaire de la création de la bande dessinée.

Source : Francetvinfo / Crédit ©DR