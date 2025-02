SAG Awards 2025 : Timothée Chalamet, Demi Moore, Zoe Saldaña, Conclave, Shogun gagnants

Timothée Chalamet, Demi Moore, les stars de Conclave ou encore les acteurs de Shogun primés aux SAG Awards 2025.

À seulement une semaine des Oscars, les SAG Awards 2025 annoncent la dernière ligne droite de la saison des récompenses.

Remis dans la nuit de dimanche à lundi lors d’une cérémonie diffusée sur Netflix présentée par Kristen Bell, les gagnants des SAG Awards de cette année ont été annoncés parmi un grand nombre de nommés dont beaucoup ont également reçu des nominations aux Oscars et espèrent faire un doublé.

Demi Moore (The Substance) et Timothée Chalamet (Un Parfait Inconnu) ont remporté les SAG des meilleurs acteur et actrice tandis que Zoe Saldaña (Emilia Pérez) et Kieran Culkin (A Real Pain) ont été récompensés pou leur rôle secondaire. Le drame papal Conclave a remporté le prix du meilleur ensemble comprenant notamment Ralph Fiennes, Isabella Rossellini et John Lithgow qui étaient présents.

Du côté de la télévision, Shōgun a remporté le plus de prix de la soirée, avec des victoires individuelles d’acteur.trice pour Anna Sawai et Hiroyuki Sanada, un prix d’ensemble et un prix d’ensemble pour ses cascadeurs.

Colin Farrell de The Penguin et Jean Smart de la comédie Hacks ont été sacrés meilleur acteur et meilleure actrice tandis que la série Only Murders in the Building a surpris avec une victoire individuelle pour Martin Short ainsi qu’une victoire collective pour l’ensemble du casting.

Comme annoncé précédemment, l’icône hollywoodienne Jane Fonda a rejoint cette année la prestigieuse liste des lauréats de la SAG pour l’ensemble de sa carrière, célébrant ainsi son illustre carrière ainsi que ses réalisations humanitaires.

Les SAG Awards sont souvent considérés comme un avant-goût des Oscars dans les catégories d’acteur. Au cours des dix dernières années, six films qui ont reçu le prix du meilleur casting d’ensemble aux SAG, ont remporté le prix du meilleur film aux Oscars, dont le lauréat de l’année dernière, Oppenheimer. Ce nombre passe à sept pour la meilleure actrice, huit pour le meilleur acteur, neuf pour la meilleure actrice dans un second rôle, et c’est une victoire nette pour le meilleur acteur dans un second rôle, les SAG Awards et les Oscars ayant récompensé les mêmes 10 gagnants dans cette catégorie.

Découvrez la liste complète des lauréats des SAG Awards 2025 ci-dessous. (Les gagnants sont en gras).

SAG Awards 2025 – Palmarès

Film

Meilleur acteur principal

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, Un Parfait Inconnu

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Meilleur actrice principale

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Meilleur acteur second rôle

Jonathan Bailey, Wicked

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Jeremy Strong, The Apprentice

Meilleur actrice second rôle

Monica Barbaro, Un Parfait Inconnu

Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

Danielle Deadwyler, The Piano Lesson

Ariana Grande, Wicked

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Meilleur ensemble cascades

Deadpool & Wolverine

Dune: Deuxième Partie

The Fall Guy

Gladiator II

Wicked

Télévision

Meilleur ensemble comédie

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Shrinking

Meilleur ensemble série dramatique

Bridgerton

The Day of the Jackal

La Diplomate

Shōgun

Slow Horses

Meilleur acteur dans une comédie

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, Espion à l’ancienne

Harrison Ford, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Meilleur actrice dans une comédie

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Liza Colón-Zayas, The Bear

Ayo Edebiri, The Bear

Jean Smart, Hacks

Meilleur acteur dans une série dramatique

Tadanobu Asano, Shōgun

Jeff Bridges, The Old Man

Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, The Day of the Jackal

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Meilleure actrice dans une série dramatique

Kathy Bates, Matlock

Nicola Coughlan, Bridgerton

Allison Janney, La Diplomate

Keri Russell, La Diplomate

Anna Sawai, Shōgun

Meilleur acteur dans une mini-série ou TV Film

Javier Bardem, Monsters

Colin Farrell, The Penguin

Richard Gadd, Baby Reindeer

Kevin Kline, Disclaimer

Andrew Scott, Ripley

Meilleure actrice dans une mini-série ou TV Film

Kathy Bates, The Great Lillian Hall

Cate Blanchett, Disclaimer

Jodie Foster, True Detective: Night Country

Lily Gladstone, Under the Bridge

Jessica Gunning, Baby Reindeer

Cristin Milioti, The Penguin

Meilleur ensemble cascade dans une série TV

The Boys

Fallout

House of the Dragon

The Penguin

Shōgun