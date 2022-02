Under the Banner of Heaven : Premier trailer de la série avec Andrew Garfield

Andrew Garfield joue les inspecteurs dans Under the Banner of Heaven, nouvelle mini-série de l’oscarisé Dustin Lance Black.

Andrew Garfield ne s’arrête jamais et se met désormais en mode “True Detective”. Après les films Spider-Man No Way Home, Tick Tick Boom ou encore Dans les Yeux de Tammy Faye, l’acteur vient envahir le petit écran avec la mini-série Under the Banner of Heaven.

Dans cette série, Garfield incarne l’inspecteur Pyre, un flic de l’Utah et un membre de l’Église des Saints des Derniers Jours qui est attaché à sa foi et à sa famille. Alors qu’il enquête sur un double meurtre, il commence à remettre en question certains des enseignements de l’église à travers son contact avec un meurtrier présumé.

La série limitée a été créée par le scénariste oscarisé Dustin Lance Black (Milk, When We Rise) et est basée sur le livre best-seller du même nom de Jon Krakauer. Black est également producteur exécutif aux côtés de Ron Howard et Brian Grazer.

Au casting, on trouve également Daisy Edgar-Jones, Sam Worthington, Denise Gough, Wyatt Russell, Billy Howle, Gil Birmingham, Adelaide Clemens, Rory Culkin, Seth Numrich, Chloe Pirrie, Sandra Seacat et Christopher Heyerdahl.

Pour le moment, Under the Banner of Heaven n’a pas de date de diffusion. Elle devrait être disponible au Etats-Unis sur FX on Hulu. Aucun diffuseur Français n’est annoncé pour le moment, mais on imagine que ce sera sur Disney+Star.

Under the Banner of Heaven – Trailer