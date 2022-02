Mad Max Fury Road : Charlize Theron s’est sentie menacée par Tom Hardy sur le tournage

Charlize Theron avait peur de Tom Hardy sur le tournage de Mad Max Fury Road au point de demander une protection.

Le tournage de Mad Max Fury Road n’a pas été simple pour Charlize Theron. En 2015, l’actrice sud-africaine et Tom Hardy ont confié que le tournage du film avait été difficile pour eux et on a appris qu’ils ne s’étaient pas très bien entendus. Aujourd’hui, un livre qui retrace les coulisses du film de George Miller en dévoile plus, y compris sur un accident en particulier qui a changé la donne.

Dans un extrait de Blood, Sweat and Chrome, publié par Vanity Fair, les acteurs et l’équipe détaillent la mésentente entre les deux acteurs principaux, citant tout, des différentes approches d’action à l’animosité et à la méfiance générales – et s’ouvrant le jour ça a tout changé.

L’opérateur de caméra Mark Goellnicht a rappelé comment tout a commencé lorsque Theron s’est présentée à l’heure, sachant très bien que Hardy (qui était notoirement en retard) ne se présenterait que plus tard.

« Que ce soit une sorte de jeu de pouvoir ou non, je ne sais pas, mais c’était délibérément provocateur. Si vous me demandez, il savait en quelque sorte que ça faisait vraiment chier Charlize, parce qu’elle est professionnelle et qu’elle arrive très tôt », a ajouté le premier assistant caméra Ricky Schamburg.

Quand Hardy est arrivé trois heures plus tard, alors que Theron était en costume et maquillée depuis un moment, elle ne s’est pas retenue et s’en est ouvertement pris à Hardy : « Donnez une amande de cent mille dollars à ce putain de con pour chaque minute qu’il a retenu cet équipe », et « Comme tu es irrespectueux ! » se souvient Goellnicht. « Elle avait raison et eu un coup de gueule complet. Elle criait. Il y avait tellement de bruit et tellement de vent – il en a peut-être entendu une partie, mais il s’est précipité vers elle et a dit: « Qu’est-ce que tu m’as dit? » Il était assez agressif. Elle s’est vraiment sentie menacée. »

Demande de protection

Cet incident fut un « tournant » dans la relation tendue des deux acteurs, alors que Theron « a posé ses limites » et dit à l’équipe qu’elle voulait une protection. « C’est arrivé à un point où c’était un peu incontrôlable, et il y avait un sentiment que peut-être envoyer une productrice pourrait peut-être égaliser une partie, parce que je ne me sentais pas en sécurité », raconte Theron dans le livre. On lui a assigné une productrice, bien que cette productrice – une femme nommée Denise Di Novi – ait été empêchée de mettre le pied sur le plateau par un autre producteur nommé Doug Mitchell.

« Elle était dans le bureau de production, et elle prenait de mes nouvelles et nous parlions. Mais quand j’étais sur le plateau, je me sentais toujours assez nue et seule », a admis Theron.

Hardy, pour sa part, a admis son comportement erratique, disant « j’étais dépassé à bien des égards. La pression sur nous deux était parfois écrasante. Ce dont elle avait besoin, c’était d’un meilleur partenaire, peut-être plus expérimenté en moi. C’est quelque chose qui ne peut pas être simulé », a-t-il poursuivi. « J’aime penser que maintenant que je suis plus vieux et plus laid, je pourrais être à la hauteur de cette occasion. »

Si le tournage de Mad Max Fury Road a été compliqué, le film en lui-même a très bien été reçu par les critiques et le public et le personnage de Theron est parmi les préférés des fans. Furiosa aura même droit à son propre film préquelle qui est actuellement en pré-production avec Anya Taylor Joy dans le rôle de la jeune version du personnage. Ce film sortira en 2024.

Source : Vanity Fair / Crédit ©Warner Bros