Legends of Tomorrow saison 7 : C’est la guerre dans le final (Spoilers et promo)

Découvrez la promo du final de la saison 7 de Legends of Tomorrow. Spoilers.

L’avant dernier épisode de la saison 7 de Legends of Tomorrow avait comme des airs de series finale, pourtant, la saison (et on espère la série) n’est pas tout à fait finie puisque le final sera diffusé la semaine prochaine.

Cette semaine, les Légendes ont eu un avant-goût de ce que leur futur respectif pourrait être s’ils décidaient d’arrêter de voyager dans le temps pour éviter de continuer à perturber la timeline et ainsi satisfaire Evil Gideon qui veut toujours leur mort. Human Gideon finit par trouver un moyen de calmer son homologue mais évidemment, les Légendes sont têtues.

Au final, la Team Waverider a accepté d’abandonner le voyage dans le temps et de revenir à leur époque respective avec Good Gideon et Gary qui restent en charge du Waverider, sauf que rien n’est jamais aussi simple avec les Légendes. Gwyn découvre qu’Alun (que Gideon est allé chercher) n’est pas le vrai Alun mais un double robot et jure de trouver le vrai, ce qui, comme vous pouvez le voir dans la promo ci-dessous, envoie les Légendes dans une autre aventure dans le temps pour sauver Gwyn, bien que le résultat puisse être catastrophique.

D’après la bande-annonce, il semble que son retour dans le passé pour sauver le vrai Alun entraîne sa propre mort prématurée, incitant ainsi l’équipe à essayer de s’en occuper et c’est clairement contraire à ce qu’ils avaient convenu. Il semble également que cette aventure puisse également mettre Nate en grave danger. Ajoutez à cela que Sara garde un secret d’Ava, et c’est une recette pour une finale de saison explosive.

Voici le synopsis : Les Légendes sont toutes déçues et blessées par les actions de Gideon (Amy Pemberton), mais Gideon est horrifié quand AI Gideon lui parle de Gary (Adam Tsekhman). Impatientes de recommencer à faire ce qu’elles aiment le plus, les Légendes réalisent que Gwyn (Matt Ryan) a rompu le traité et doivent le retrouver. Pendant ce temps, Sara (Caity Lotz) cache un secret important à Ava (Jes Mccallan) car elle ne sait pas comment elle va réagir.

Introduction d’un nouveau personnage

Ce que le synopsis ne révèle pas c’est la présence de Donald Faison, qui a pourtant été annoncé dans le final dans un rôle mystérieux. Les informations disponibles sur ce personnage disent que les Légendes le rencontreront à différentes phases de sa carrière dont les meilleures années sont dans son passé.

La description officielle dit que « C’est un bon gars au fond de lui; son ego est à la recherche d’un coup de pouce que seules la renommée, la fortune et la gloire peuvent lui procurer. Bien qu’il prétende avoir été recruté pour travailler pour une mystérieuse organisation temporelle, il n’a pas eu beaucoup de choix en la matière. En tant que voyageur temporel non autorisé avec des aspirations de haut niveau, il a développé une méthode espiègle réussi à réaliser ses rêves.

Il sait tout sur les Légendes et les trouve inspirantes parce qu’elles sont le genre de héros qui ont commencé au bas de l’échelle, au lieu d’hériter de leurs pouvoirs d’une planète extraterrestre, d’une morsure d’araignée ou de parents riches. Mais la grande question est de savoir si son respect pour l’équipe va pouvoir aider les Légendes à sortir de leurs problèmes ou les enfoncer encore plus »

Le final de Legends of Tomorrow, sera diffusé mercredi prochain sur la CW.

Legends of Tomorrow saison 7 – Promo 7×13

Crédit ©CW/DR