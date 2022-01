The Batman : Robert Pattinson sur la psychologie du personnage

Robert Pattinson discute de la psychologie de son personnage dans The Batman et révèle avoir porté le costume de George Clooney pour ses essais.

Le Dark Knight revient bientôt sur grand écran et cette fois, il sera incarné par Robert Pattinson. The Batman fera la couverture du prochain numéro du magazine Premiere en kiosques ce mercredi 26 janvier et l’acteur et le réalisateur Matt Reeves leur a accordé un entretien pour l’occasion.

Pattinson a notamment discuté de la règle n°1 de Batman qui est de ne pas tuer : « Il y a cette règle chez Batman : il ne doit pas tuer. Ça peut s’interpréter de deux façons. Soit il ne veut infliger que la punition adéquate, soit il a envie de tuer et son self-control l’en empêche ! », dit-il à la publication française.

Pourtant, ce n’est pas l’envie qui lui manque de tuer : « Je l’ai envisagé ainsi dès la répétition du premier combat, je trouvais ça plus marrant : quelque chose en lui a juste envie de trancher la gorge du mec ! Je me suis dit que s’il passe ses nuits à chasser les criminels, c’est impossible qu’il n’y prenne pas de plaisir. Il souffre et c’est un désir qui le submerge. »

Mais il fini par se calmer : « Et à force de frapper, son esprit s’éclaircit, il se calme, il atteint un état proche de la plénitude. Je suis sûr que dans ce premier combat, il arrive à se convaincre que chaque type en face de lui est celui qui a tué sa mère (Rires.) Et donc ça lui permet de déverser toute sa rage. »

Pour Pattinson, son Batman vit dans la rue : « Le truc intéressant, c’est que ce Batman vit pratiquement dans le caniveau. ll n’est nulle part chez lui, sauf dans la rue quand il porte le costume. Il vit une vie de criminel, mais sans commettre de crimes ! J’ai senti que je pouvais tirer quelque chose de ça. De toute façon, je ne pouvais jouer un superhéros que s’il était vraiment dirty ! (Rires.) »

View this post on Instagram A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Première (@premierefr)

Dans une autre interview, Pattinson s’est confié sur son costume. Au début de la production, ils n’avaient pas de Batsuit fini et prêt à être utilisé pour Pattinson. Pour un test d’écran, l’acteur a dû enfiler l’un des costumes des précédents films Batman, et celui de Batman et Robin était à disposition.

S’adressant à la publication japonaise Eiga, Pattinson a expliqué à quoi ressemblait le fait de porter la tenue de Clooney : « Je pense que (la combinaison de test d’écran) était celle de George Clooney … Elle a l’air cool, mais ça ressemble à un cauchemar. Je ne pouvais pas bouger. Je transpirais tout le temps et j’avais peur de ne rien pouvoir faire avec ça (rires).

Il est bien plus heureux de son propre batsuit : « Mon costume est non seulement très cool, mais il est aussi incroyablement bien conçu. Même si je joue une scène de combat avec beaucoup de mouvement, je peux quand même bouger. »

Les anciens costumes de Batman, non seulement celui de Clooney mais aussi celui de Michael Keaton ont la réputation de ne pas être pratique en action ils restreignent énormément de mouvements. Les plus récents ont été conçu pour une meilleurs liberté de mouvement.

Dans The Batman, lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/ le Pingouin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/ le Riddler (Paul Dano).

Alors que les preuves commencent à se rapprocher et que l’ampleur des plans de l’auteur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui affligent depuis longtemps Gotham City. »

Dans The Batman on trouve aussi Peter Sarsgaard dans le rôle du procureur de Gotham Gil Colson ; Jayme Lawson dans le rôle de Bella Reál, candidate à la mairie.

The Batman est prévu dans les salles de cinéma le 2 mars 2022.

Source : Première, Eiga/ Crédit ©Warner Bros