Star Wars 9 : Kylo Ren vs Dark Vador ? (concept arts présumés du film original)

Les concept arts du film Star Wars 9 original de Colin Trevorrow auraient fuité sur la toile.

De nouveaux concept arts du film Star Wars 9 ont fait leur apparition sur la toile. Il semble que ces images sont des artworks créés pour la première version du film qui aurait dû être réalisée par Colin Trevorrow.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, des concept arts ont fait leur apparition récemment, on pensait que c’était des concepts du film de Trevorrow mais ils se sont avérés être des artworks créés pour L’Ascension de Skywalker.

Cette semaine, de nouveaux concepts ont fait surface et cette fois-ci, il semble que ce soit bien pour le film de Trevorrow. Son film aurait dû s’intituler The Duel of Fates et si ces images sont bien celles de son film, Dark Vador et Kylo Ren auraient eu un face à face. Apparemment, cette scène aurait été une hallucination mais il aurait tout de même été sympa de voir ce combat sur grand écran.

Les autres images montrent Luke en mode fantôme de la Force, C3PO, R2D2, Rey, des Stormtroopers, Finn ou encore la bataille finale sur Coruscant et bien d’autres moments.

Official Concept Art from #StarWars Episode IX’s original script, titled ‘Duel of the Fates’, has leaked… • Force Ghost Luke blocking Kylo Ren’a saber with his hand

• C3PO comforting a damaged R2

• Rey being trained by Luke

• Kylo Ren fighting Vader (1/4) pic.twitter.com/miR27tasKl — DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) January 23, 2020

• Rey (with double bladed saber) fighting Kylo Ren

• Rey taking out Stormtroopers

• Hux commits suicide with a lightsaber after Coruscant falls to the Resistance

• Leia delivering a message to BB-8 (callback to A New Hope) (2/4) pic.twitter.com/h2JNqODn7L — DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) January 23, 2020

• C3PO & R2 exploring the Coruscant ruins

• The Falcon lands on a NEW planet

• The First Order resuming control over Coruscant (pre-defeat)

• Finn yelling “REY!” during a battle scene (3/4) pic.twitter.com/NUWiWW9Bwh — DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) January 23, 2020

• The Final Battle on Coruscant (4/4) pic.twitter.com/vZa8RuPbra — DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) January 23, 2020

Source : Movieweb / Crédit ©Lucasfllm