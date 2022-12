Spider-Man : Across The Spider-Verse se dévoile en trailer et en affiche

Nouvelle Bande annonce et poster pour Spider-Man : Across The Spider-Verse

La nouvelle aventure de Miles Morales se dévoile avec un nouveau trailer, une semaine après les premières images de la suite de son origin-story : Spider-Man into The Spider-verse.

Une bande annonce qui le montre discuter avec sa mère du passage vers l’âge adulte et l’indépendance. Une discussion qui se fait sur des images du nouvel opus dans le multivers, où il va croiser de nouvelles versions différentes de Spider-Man mais aussi de nouveaux antagonistes.

Une bande annonce qui s ‘accompagne d’une affiche à découvrir ci-dessous.

Dans Spider-Man : Across The Spider-Vers, après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d’en protéger l’existence. Mais lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu’il aime le plus.

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson et écrit par Phil Lord & Christopher Miller et David Callaham, Spider-Man : Across The Spider-Verse est prévu en salle pour le 31 mai 2023

Spider-Man : Across The Spider-Verse – Bande-annonce officielle



Crédit photos : © Sony Pictures