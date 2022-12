DC Universe : James Gunn révèle ses inspirations et travaille avec Jim Lee de DC Comics

Le DCU de James Gunn s’inspire de deux séries animées DC et le créatif dit travailler avec Jim Lee de DC Comics pour une meilleure coordination.

Afin de construire l’univers DC du futur, James Gunn s’inspire du passé. En effet, le nouveau patron de DC Studios a confirmé aux fans sur Twitter qu’il s’inspirait « assurément » des séries animées de DC comme Justice League Unlimited et Young Justice lors de la planification de la DCU avec Peter Safran.

Gunn n’a pas précisé quels aspects des séries l’ont inspiré, mais les deux propriétés ont réussi à équilibrer les personnages populaires et obscurs dans des univers déjà établis, ce que Gunn a confirmé que le DCU se concentrera à l’avenir. On attend de voir comment il gère ce nouvel univers.

Ailleurs, sur le réseau social Mastodon, Gunn a répondu à un autre fan qui espère une meilleure coordination avec DC Publishing pour s’assurer qu’ils apportent de nouveaux personnages en live-action. Gunn a déclaré : « Je travaille là-dessus avec mon ami Jim Lee. »

Lee, qui est le CCO de DC Comics depuis 2018, est devenu célèbre avec Marvel Comics, travaillant sur divers titres X-Men jusqu’à ce qu’il déménage à DC en 1998. Alors que DC Comics ne sera pas impliqué dans la même continuité que DC Studios, le fait que Gunn dise travailler aux côtés de Lee motive les efforts pour améliorer la synergie entre les divisions tout en améliorant la qualité du matériel source pour les projets futurs.

Gunn fait des vagues en tant que co-PDG de DC Studios depuis qu’il a assumé le poste de direction début novembre 2022. Alors que les fans s’attendaient initialement à ce que le DCU de Gunn continue là où le DCEU / Snyderverse s’était arrêté, l’annonce récente selon laquelle Henry Cavill ne sera plus Superman et que le DCU se concentrerait sur un jeune Man of Steel a laissé de nombreux fans en colère contre le chef de DC Studios.

Cependant, Gunn a défendu la décision de remplacer Cavill, déclarant : « Nos choix pour le DCU sont basés sur ce que nous pensons être le meilleur pour l’histoire et le meilleur pour les personnages de DC qui existent depuis près de 85 ans. Peut-être que ces choix sont formidables, peut-être pas, mais ils sont faits avec un cœur sincère et intègre et toujours avec l’histoire à l’esprit. »

Source : CBR / Crédit ©DC