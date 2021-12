Matrix Resurrections : La réunion Sense8 qu’on n’attendait pas ! (Spoilers)

Le film Matrix Resurrections est la réunion Sense8 que les fans de la série de Netlix vont adorer ! Spoilers.

Combien d’acteurs de Sense8 Lana Wachowski a-t-elle réussi à insérer dans Matrix Resurrections ? Un certain nombre ! Si vous avez déjà vu Matrix Resurrections et que vous être fans de Sense8, vous avez probablement repéré quelques visages familiers à l’écran.

Lana Wachowski a tendance à s’entourer des mêmes personnes de projet en projet et reste assez fidèle aux gens avec qui elle travaille. Par exemple, Tuppence Middleton et Bae Doona avaient respectivement joué dans Jupiter Ascending et Cloud Atlas avant d’être castées dans Sense8.

Maintenant, avec le quatrième volet tant attendu de la franchise « Matrix« , enfin en salles, on découvrez que la réalisatrice Lana Wachowski s’est à nouveau entourée de talents avec qui elle a déjà une relation de confiance. Et les passionnés de Sense8 peuvent reconnaître plusieurs membres de la distribution de la série de Netflix dans le nouveau film.

Devant la caméra…

Tout d’abord, avant la sortie du film, il avait officiellement été dévoilé que quatre acteurs de Sense8 seraient au générique. L’acteur d’origine Nigériane Toby Onwumere (Capheus #2 dans Sense8) joue l’opérateur Sequoia ou Seek pour les intimes.

L’acteur allemand Max Riemelt (Wolfgang dans Sense8) incarne Shepherd un rôle créé pour lui et l’américain Brian J. Smith (Will dans Sense8) joue Berg, le spécialiste de Neo. L’actrice mexicaine Eréndira Ibarra, qui dans Sense8 a joué Daniela Velázquez – joue la super cool et badass Lexy. Un peu comme dans Sense8, ils font tous partie du même groupe à bord du Mnemosyne qui se sert les coudes et sont du bon côté avec Neo (Keanu Reeves).

Mais ce n’est pas tout, en plus des acteurs susmentionnés, l’actrice kényane Mumbi Maina, qui a joué la copine de Capheus Zakia Asalache dans Sense8, apparaît également à bord du Mnemosyne en tant que membre d’équipage Ellster. Un autre personnage nommé Quillion est interprété par Max Mauff, qui dans Sense8 est Felix, le meilleur ami de Wolfgang. Et Michael X. Sommers, qui joue le hacker Bug dans Sense8 apparait dans le rôle de Skroce dans le film.

Puis dans une des scènes du début du film où Thomas/Neo discute d’idées pour un nouveau jeu avec son équipe de développeurs, deux visages familiers apparaissent également. Freema Agyeman, qui a joué Amanita Caplan, la petite amie « à la vie, à la mort » de Nomi Marks (Jamie Clayton), et Purab Kohli, qui a joué le fiancé (puis mari) de Kala Dandekar (Tina Desai), Rajan Rasal. On les retrouve dans une discussion très méta sur la façon de s’appuyer sur la franchise massive « Matrix » dans l’univers sans céder à de « l’action insensée ».

…et derrière la caméra

Lana Wachowski ne s’est pas contentée de ramener uniquement des acteurs de Sense8. Comme Purab Kohli l’a révélé dans une interview avec The Hindu, « environ 70% de l’équipe de Matrix Resurrections a travaillé sur Sense8, dont on se connaissait tous. »

Cette collaboration Sense8 s’est étendu à l’équipe de scénaristes. Avec Lilly Wachowski qui a décidé de ne pas être impliquée dans ce nouveau film, Lana a demandé l’aide de deux partenaires créatifs habitués pour écrire le scénario du film. Elle s’est ainsi entourée de David Mitchell et Aleksandar Hemon, qui ont précédemment co-écrit le final de Sense8 avec elle.

Pour finir, Tom Tykwer, qui a travaillé sur Cloud Atlas et Sense8 non seulement en tant que réalisateur mais aussi en tant que compositeur, s’est occupé de la musique de Matrix Resurrections.

Matrix Resurrections est donc une grande réunion Sense8 et c’est un régal.

Matrix Resurrections st actuellement en salles.

Crédit ©Warner Bros/Getty Images/DR