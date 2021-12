Batgirl : Michael Keaton reprendra son rôle de Batman dans le film de HBO Max

Michael Keaton rejoint le film de HBO Max Batgirl et reprendra son rôle de Batman.

Un autre justicier masqué sera de la partie dans le film Batgirl en préparation HBO Max. Michael Keaton est annoncé une fois de plus de retour dans le rôle de Batman. L’acteur reprendra déjà la cape du super-héros pour le film The Flash et sera donc aussi de retour dans Batgirl.

Le prochain film de DC verra Leslie Grace (In the Heights) dans le rôle de Barbara Gordon/Batgirl,. Alors que les détails de l’implication de Keaton sont gardés secrets pour l’instant, la rumeur dit qu’il reprendrait le rôle de Batman après 30 ans, reprenant son rôle de Bruce Wayne et son alter ego de lutte contre le crime, qu’il jouait à l’origine dans le film Batman de Tim Burton sorti en 1989.

Alors que les détails de l’intrigue sont secrets, on sait que Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, sera le personnage derrière la cape dans cette version. Gordon est la version la plus établie du personnage de Batgirl qui a été introduit pour la première fois en 1961 sous le nom de Betty Kane.

Il a aussi été annoncé que J.K. Simmons reprendra son rôle de Commissaire James Gordon qu’il tenait dans Justice League. Brendan Fraser incarnera Firefly et Jacob Scipio sera également présent dans le film dans un rôle inconnu.

Le film sera lancé sur la plateforme HBO Max, marquant l’une des premières propriétés majeures de DC à faire ses débuts exclusivement sur le streamer. Christina Hodson a écrit le scénario avec Kristin Burr à la production.

Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah sont aux commandes de Batgirl qui n’a pas encore de date de sortie.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros