Un Prince à New York 2 : Premières images et bande-annonce avec Eddie Murphy

Découvrez des images ainsi qu’une bande-annonce pour le film Un Prince à New York 2 qui sera disponible sur Amazon Prime en mars 2021.

Plus de trente ans après le premier film, Eddie Murphy et Arsenio Hall sont de retour dans Un Prince à New York 2. Le film sera disponible sur Amazon Prime Video en mars 2021 et une première bande-annonce a été dévoilée par la plateforme.

On remarque ainsi que l’esprit du premier film semble intact, même si les personnages du film soulignent qu’il y a des choses qu’ils ne peuvent plus vraiment dire en 2020. Mais clairement, la complicité entre Murphy et Hall est toujours présente et ils continuent de s’amuser à jouer plusieurs personnages.

En plus de cette bande-annonce, des images et une affiche ont été dévoilées, elles sont à voir dans la galerie ci-dessous.

Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Premières images Un Prince à New York 2 – Affiche Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Dans cette suite, le nouveau roi Akeem (Eddie Murphy) du luxuriant pays du Zamunda et son fidèle confident Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une toute nouvelle aventure hilarante qui les fait traverser le globe depuis leur nation africaine jusqu’au Queens à New York, où tout a commencé…

Aux côtés d’Eddie Murphy et Arsenio Hall on trouve Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes James Earl Jones. John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha et Bella Murphy.

Réalisé par Craig Brewer, Un Prince à New York 2 sera disponible le 5 mars 2021 sur Amazon Prime Video.

Un Prince à New York 2 – Bande-annonce