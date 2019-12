Avengers Endgame : Captain Marvel a failli avoir un look différent (concept art)

Captain Marvel a failli avoir un look différent avec un casque différent de celui de son film solo dans Avengers Endgame.

Un nouveau concept art du film Avengers Endgame a fait surface et il révèle un look très différent pour Captain Marvel. Après la révélation que la scène de la A-Force aurait du être différente, on découvre que Carol Danvers aurait dû avoir un casque/masque durant la bataille. Un casque différent de celui qu’elle porte dans son film solo.

L’artiste concepteur Andy Park a révélé une image sur son Twitter qui montre Captain Marvel avec son casque qui masque le haut de son visage et dévoile ses cheveux. Apparemment, les réalisateurs voulaient quelque chose qui marque bien la différence avec son look dans son propre film.

Le concept art contient également Scarlet Witch, la Guêpe, Gamora, Valkyrie, Mantis et Nakia.

Helmeted Captain Marvel that almost made it into Avengers: Endgame! @Russo_Brothers wanted something clearly different from her look in her solo film to show that time has passed. I enjoyed coming up with this new look. #captainmarvel #AvengersEndgame @brielarson pic.twitter.com/diKh0Xh9CI

— Andy Park (@andyparkart) December 19, 2019