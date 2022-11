Avatar La Voie de L’eau : Les personnages se dévoilent en affiches

Découvrez les affiches-personnages pour le film Avatar La Voie de L’eau.

Après la bande-annonce finale du film dévoilée hier, de nouvelles affiches centrées sur les personnages d’Avatar La Voie de L’eau ont été mises en ligne via les réseaux sociaux officiels de la franchise. Ces affiches offre un autre aperçu de Sam Worthington en tant que Jake Sully et Zoe Saldaña en tant que Neytiri, ainsi que leur progéniture.

Avatar La Voie de L’eau présentera au public la nouvelle famille de Jake et Neytiri, qui comprendra plusieurs enfants natifs Na’vi, Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton) et Tuktirey (Trinity Bliss), ainsi que l’enfant humain Miles Socorro, également connu sous le nom de Spider (Jack Champion), Spider a été adopté par Jake et Neytiri après être né dans la base militaire désormais abandonnée de Pandora. Trop jeune pour être renvoyé sur Terre, Jake a décidé de s’occuper de l’enfant comme l’un des leurs.

L’une des affiches met au premier plan le colonel ressuscité Miles Quaritch de Stephen Lang. Maintenant un avatar Na’vi intégré aux souvenirs de Quaritch, Lang a teasé quelques changements pour le militaire. « Il est plus grand, il est plus bleu, il est énervé », a déclaré Lang plus tôt cette année. « Il peut y avoir un aspect d’humilité. Quand vous prenez deux flèches Na’vi dans la poitrine, ça va avoir un certain effet sur vous. »

Avatar La Voie de l’Eau sortira le 14 décembre 2022.

Crédit ©20th Century Studios