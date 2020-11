Thor Love and Thunder : « Une sensation d’Avengers 5 » ?

Avec un casting grandissant, Thor Love and Thunder donnerait la sensation d’un Avengers 5 plutôt qu’un film Thor solo.

Alors que Thor Love and Thunder avait été vendu comme un film Thor avec le Dieu Nordique accompagné de Jane Foster et Valkyrie, le film ressemble de plus en plus à un film d’ensemble à la Avengers.

Selon Movieweb, le film se rapprocherait d’un Avengers 5 : « En janvier, la suite de Taika Waititi Thor: Love and Thunder commence son tournage en Australie avec un casting tentaculaire se réunissant pour ce qu’une source proche assimile à « une sensation d’Avengers 5 », grâce à son ensemble. »

Pour le moment, on sait que Chris Hemsworth, Natalie Portman et Tessa Thomson reviendront dans les rôles de Thor, Jane Foster et Valkyrie, respectivement. Jane sera détentrice du fameux Marteau de Thor et Valkyrie sera à la tête du royaume d’Asgaard en tant que Reine.

Il a été annoncé que Chris Pratt reprendra son rôle de Peter Quill alias Star-Lord des Gardiens de la Galaxie et il pourrait bien être rejoint par d’autres de ses amis Gardiens, dont Groot, mais rien n’a été confirmé. Autre information au sujet du film, Christian Bale aura été casté dans rôle du méchant et pourrait incarné Gorr the God Butcher.

Aussi étant donné que Jane vient de la Terre, il est bien possible que d’autres résidents terriens montre le bout de leur nez comme des Avengers par exemple mais aucun nom n’est annoncé.

Thor Love and Thunder n’est pas le seul film du MCU à faire appel à plus de super-héros. Le prochain Spider-Man verra la présence de Doctor Strange et le prochain Doctor Strange verra celle de Scarlet Witch dans un rôle important.

Il semble ainsi que les prochains films du MCU sont plus des affaires de groupe que de super-héros en solo.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sort le 11 février 2022.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel Studios/Disney