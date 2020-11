The Undoing : Révélation choquante sur l’arme du crime (spoilers et promo finale)

L’avant dernier épisode de The Undoing fait une révélation choquante sur l’arme du crime. Spoilers et promo du dernier épisode.

Dans The Undoing, tout le monde est suspect. Tout le monde. Alors que les indices et les secrets se dévoilent petit à petit sur le meurtre d’Elena (Matilda de Angelis) et sur le suspect principal Jonathan Fraser (Hugh Grant), il est encore très difficile de dire qui est vraiment coupable.

Dans l’avant dernier épisode, Grace (Nicole Kidman) a fait une découverte choquante. L’arme du crime, un marteau qui n’a jamais été retrouvé par la police, se trouve dans l’étui de violon de son fils Henry (Noah Jupe). Dans un premier temps, l’épisode révèle que Noah avait vu son père avec Elena devant l’école. Il avait alors compris que son père trompait sa mère mais il n’a rien dit et a gardé de secret pour son père.

Cette découverte de l’arme du crime dans les affaires de son fils envoie une onde de choc à travers Grace qui n’en revient pas. Son fils est-il un tueur ? Selon la réalisatrice Susanne Bier, il ne faut pas se fier aux apparences : « Eh bien, rien n’est exactement ce qu’il semble, » dit-elle à TVGuide au sujet de l’arme en possession d’Henry.

Alors comment ce marteau s’est retrouvé dans les affaires d’Henry ? Le jeune garçon a-t-il tué la maitresse de son père ? Jonathan, qui continue de crier son innocence, a-t-il caché l’arme du crime dans l’étui du violon de son fils ?

Le mari d’Elena reste également un suspect, du moins, l’avocate de Jonathan est suffisamment intelligente pour semer le doute et laisser entendre que Fernando Alves a peut-être tuer sa femme.

Le final devrait enfin révéler la vérité sur le meurtre d’Elena Alves.

Le final de The Undoing sera à voir lundi prochain sur OCS.

The Undoing – Promo finale