Avatar 2 : Kate Winslet tease une cérémonie aquatique

Kate Winslet décrit une des séquences aquatiques qu’elle a filmée pour le film Avatar 2 et confie que cette expérience est apaisante pour elle.

Il y a peu de temps, une photo de Kate Winslet majestueuse sous l’eau a circulé sur la toile et est devenue virale. On y voyait l’actrice oscarisée sous l’eau, avec des ailes attachées à son costume de plongé.

Cette scène est apparemment une cérémonie et l’actrice, qui est actuellement en promo pour le film Ammonite, a récemment discuté du tournage de cette séquence. « C’était incroyable. C’est vrai, je marchais dans le fond du réservoir. C’est une grande séquence cérémonielle avec ces énormes ailes lourdes. C’était assez effrayant, » confie-elle à Collider.

Mais elle a vite fait face à a peur : « Le fait est que lorsque vous pouvez retenir votre souffle pendant sept minutes, vous n’avez plus peur. En fait, étrangement, j’ai pu compter sur ma propre capacité à retenir mon souffle aussi longtemps. D’une certaine manière, je n’avais pas du tout peur. »

Mais tout est sécurisé, ce qui met en confiance : « Et il y a tellement de sécurité sous l’eau. Il y a deux plongeurs de sécurité sur chaque artiste. Il y a deux plongeurs de sécurité sur chaque caméra sous-marine. Il y avait tellement de monde dans ce réservoir. Je me suis probablement senti plus en sécurité là-bas que sur la terre ferme. »

Selon Winslet, cette formation aquatique lui a permis de laisser aller ses peurs et le tournage des séquences sous l’eau est devenu une expérience incroyablement apaisante pour elle.

« J’ai trouvé le tout incroyablement apaisant. Il y avait quelque chose de très méditatif pour moi, et je ne médite pas. Je ne peux pas éteindre mon cerveau. Je suis trop occupée. J’adore faire du yoga, mais je ne peux le faire que pendant environ 25 minutes, puis je fais des listes. Je m’ennuie et je dois m’arrêter. »

Elle ajoute : « Mais d’une manière ou d’une autre, apprendre à retenir ma respiration a été l’une des choses les plus apaisantes que j’ai jamais faites parce que vous devez ralentir votre corps. Vous devez en fait baisser votre fréquence cardiaque pour pouvoir oxygéner votre corps et retenir votre souffle pendant aussi longtemps. Donc, je n’avais pas d’autre choix que d’arrêter de bouger, ce qui n’est pas normal pour moi. »

Kate Winslet est désormais détentrice d’un record qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle avait. Elle a retenu sa respiration sous l’eau plus longtemps que Tom Cruise à l’écran.

Écrit et réalisé par James Cameron, Avatar 2 comprend Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Edie Falco, Kate Winslet, Oona Chaplin, Michelle Yeoh et David Thewlis.

Avatar 2 sera en salles le 16 décembre 2022.

Source : Collider / Crédit ©Fox/Disney