Supergirl saison 6 : Le synopsis du double épisode final tease un mariage

Alors que la série Supergirl se dirige vers son tout dernier épisode, un synopsis a été révélé, dévoilant les titres et teasant un mariage.

Ce final sera diffusé en deux parties avec la première heure de l’événement s’intitulant « The Last Gauntlet », dans lequel Supergirl et les Super Friends « prennent des mesures drastiques après l’enlèvement d’un être cher par Nyxly et Lex », selon le synopsis officiel.

Ensuite, le final de la série, qui s’intitule à juste titre « Kara« , promet de boucler l’histoire de héroïne titulaire de manière grandiose. « Dans le final épique de la série, Supergirl est rejointe par des visages familiers du passé pour l’aider à arrêter Lex et Nyxly pour de bon », explique le synopsis. « Pendant ce temps, Alex et Kelly se préparent à se diriger vers l’autel. »

Le synopsis confirme ainsi qu’Alex et Kelly vont se marier dans le final. C’est la suite logique dans leur relation sachant qu’elles ont déjà adopté une petite fille et que le teaser de la semaine prochaine tease une demande en mariage.

Ce final verra les retours de membres de la distribution originale de la série. En effet, Mehcad Brooks et Jeremy Jordan reprendront leurs rôles en tant que James Olsen et Winn Schott (alias Toyman), tandis que Chris Wood reprendra son rôle de Mon-El.

Ce final devrait être chargé en émotion. Selon Chyler Leigh alias Alex/Sentinel, « il y a beaucoup de choses à conclure dans les quelques épisodes restants, alors préparez-vous », a déclaré Leigh à TVLine. « Ayez des mouchoirs en papier, du pop-corn, de la tequila – tout ce qui vous convient. Soyez simplement prêt. »

Il reste quatre épisodes avant la fin de la série. Le final en deux parties de Supergirl sera diffusé le 9 novembre prochain sur la CW.

Source : TVLine / Crédit ©CW