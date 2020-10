Battlestar Galactica : Le scénariste de la saga X-Men à l’écriture du film

Simon Kinberg, producteur et scénariste de la saga X-Men, écrira et produira le film Battlestar Galactica.

Battlestar Galactica a trouvé son scénariste. Simon Kinberg connu pour son travail sur la saga X-Men et qui a récemment réalisé Dark Phoenix, reprend les rennes du scénario de Battlestar Galactica, un film en développement depuis des années.

Simon Kinberg rejoint le producteur Dylan Clark (The Batman, La Planète des Singes : Suprématie), qui supervise depuis longtemps le développement d’un film Battlestar Galactica pour le studio Universal.

« Battlestar Galactica est l’un des Saint Graal de la science-fiction, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée d’apporter quelque chose de nouveau à la franchise, tout en honorant ce qui l’a rendue si emblématique et durable », a déclaré Kinberg dans un communiqué. « Je suis tellement reconnaissant que Dylan et mes partenaires chez Universal m’aient fait confiance pour cet univers incroyable. »

Kinberg reprend l’écriture des mains de Lisa Joy (Westworld) et Jack Paglen (Transcendance) qui ont écrit des versions de ce film qui a du mal à se monter. En 2009, Bryan Singer l’ancien collègue de X-Men de Kinberg, était attaché à la réalisation.

Battlestar Galactica a commencé dans les années 70 avec une série en live-action sur ABC avant d’être rebootée avec succès dans les années 2000. Elle a connu quelques spin-offs et une nouvelle série par Sam Esmail (Mr Robot) est actuellement en préparation pour le service streaming Peacock mais elle n’est pas connectée au film.

Kinberg a récemment écrit le film The 355, un long métrage avec Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penelope Cruz, Diane Kruger et Fan Bingbing, qui sortira en janvier 2021.

