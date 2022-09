Le co-créateur de Better Call Saul Vince Gilligan et Rhea Seehorn de nouveau réunis

Rhea Seehorn de Better Call Saul rejoint la nouvelle série de Vince Gilligan qui vient d’être achetée par Apple TV+.

Il y a peu de temps, il était révélé que Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et co-créateur de Better Call Saul, préparait une nouvelle série. Ce projet, qui voit la réunion de Gilligan et Rhea Seehorn, était sur le point d’être vendu au plus offrant et c’est Apple TV+ qui a gagné les enchères.

Apple TV+ a annoncé jeudi avoir commandé deux saisons de cette nouvelle série dont, Rhea Seehorn sera la vedette et Gilligan sera la tête pensante. Les détails de la série n’ont pas encore été publiés.

« Après 15 ans, j’ai pensé qu’il était temps de faire une pause dans l’écriture d’anti-héros… et qui est plus héroïque que la brillante Rhea Seehorn ? » Gilligan a déclaré dans un communiqué. « Il était grand temps qu’elle ait sa propre série, et je me sens chanceux de pouvoir travailler dessus avec elle, » dit-il.

Ce projet réunit aussi Gilligan avec d’autres anciens collaborateurs : « Et quelle belle symétrie de retrouver Zack Van Amburg, Jamie Erlicht et Chris Parnell [anciens de Sony désormais chez Apple TV+] ! Jamie et Zack ont été les deux premières personnes à dire oui à Breaking Bad il y a toutes ces années. Ils ont construit une excellente équipe chez Apple, et mes merveilleux partenaires de longue date chez Sony Pictures Television et moi-même sommes ravis de travailler avec eux. »

Rhea Seehorn a reçu une nomination aux Emmy pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique pour son rôle de Kim Wexler dans Better Call Saul et a obtenu une autre nomination pour son travail sur la série courte numérique de AMC Cooper’s Bar. Elle apparaîtra ensuite dans les films Linoleum et Wyrm.

Ce nouveau projet est un moyen pour Gilligan de s’éloigner du monde de Breaking Bad et promet que ce sera quelque chose de différent, loin de cet univers qui aura marqué l’histoire des séries télé.

On attend d’en savoir plus sur cette série qui n’a pour le moment pas de titre et pas de date de diffusion.

