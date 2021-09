The Walking Dead World Beyond saison 2 : Nouvelles facettes de Jadis explorées

La saison 2 de The Walking Dead World Beyond explorera les 6 dernières années de Jadis qui fera son retour dans l’univers TWD.

La bande-annonce de la saison 2 de The Walking Dead World Beyond a dévoilé la présence de Jadis/Anne (Pollyanna McIntosh), un personnage de l’univers TWD vu pour la dernière fois dans la saison 9 de la série principale, alors qu’elle s’envolait dans un hélicoptère de la CRM, accompagnée de Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Avec le retour de Jadis dans la série spin-off, les fans de The Walking Dead espèrent des réponses sur ce qui est arrivé à Rick. Elle est le seul lien avec lui et doit savoir où il se trouve.

« Dans la bande-annonce, lorsque nous révélons que Jadis va effectivement faire partie de cette série, il y a un dialogue qui accompagne ce visuel », confie le co-créateur Matt Negrete à EW. « Elle parle de combien elle croit en la CRM. Elle les voit comme la dernière lumière du monde. Nous ne savons pas si c’est un coup monté ou si c’est réel, mais c’est quand même ce qu’elle dit. »

Negrete pointe aussi sa tenue : « Elle porte cet uniforme CRM », dit-il. « Et il y a aussi une corde décorative très intéressante que nous n’avons jamais vue sur un uniforme CRM auparavant. Il est donc possible qu’elle soit une partie différente de la CRM, et nous pourrions en révéler plus à ce sujet. »

Alors que les téléspectateurs découvriront ce que Jadis fait aujourd’hui, Negrete tease le fait que des révélations seront faite sur ce qui es arrivé entre le moment où elle est monté dans l’hélicoptère et aujourd’hui.

« Six ans se sont écoulés et nous n’allons pas ignorer ces six années qui se sont écoulées entre son départ de l’autre série et son entrée dans cette série. Elle parlera un peu de ce qui lui est arrivé après qu’elle ait monté sur cet hélicoptère avec Rick. Et je pense que, du point de vue des fans de Walking Dead, ça va être très intriguant pour beaucoup de gens qui regardent. »

Negrete est ravi de se replonger dans un personnage pour lequel il a écrit pour la première fois dans la série originale Walking Dead. « C’est incroyable de l’avoir dans la série. Parce que Jadis, pour moi, a toujours été un personnage si intéressant. Elle est très ambitieuse. Et c’est une survivante. Et elle fera, en gros, tout ce qu’elle doit faire et deviendra qui elle doit devenir pour survivre. »

Il promet que les fans verront « une nouvelle itération de Jadis, où elle a de nouveaux objectifs. À bien des égards, c’est la même vieille Jadis, mais nous allons voir de nouvelles facettes d’elle que je suis ravi que tout le monde découvre. »

La seconde et dernière saison de The Walking Dead World Beyond démarre le 3 octobre sur AMC. En France, la série est à voir sur Amazon Prime Video.

Source : EW / Crédit ©AMC