James Bond : L’avis de Daniel Craig sur une femme dans le rôle

Daniel Craig donne son avis sur une femme dans le rôle principal d’un film James Bond.

Daniel Craig va bientôt laisser sa place de James Bond. Alors que le nouveau film Mourir Peut Attendre va enfin sortir dans deux semaines, l’acteur est en pleine promo pour son chant du cygne. Evidemment, la conversation tourne souvent vers qui lui succèdera mais pour le moment, les producteurs n’ont pas fait leur choix.

Une des idées qui circule est de mettre en place une femme pour lui succéder. On sait déjà que dans Mourir Peut Attendre, une femme a récupéré la licence de tuer de Bond, mais cela ne veut pas automatiquement dire que Lashana Lynch sera la star du prochain film.

En discutant avec RadioTimes, Craig a donné son avis sur la question. Alors que Craig ne pense pas que ce rôle particulier devrait être attribué à une femme, il pense que les femmes et les personnes de couleur devraient se voir offrir des rôles de ce calibre. « Il devrait tout simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les personnes de couleur”.

Le nouveau film n’apporte pas seulement une femme agent secret devant la caméra, il boit enfin une femme à l’écriture avec Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) qui amène sa patte.

« Elle a un humour diabolique, » confie Craig à propos de Waller-Bridge. « Son influence imprègne une grande partie de ce film. Elle a suivi cette ligne fantastique de le garder comme un thriller et d’être très drôle. Mais Phoebe n’est pas venue pour changer Bond. Elle est venue pour pimenter les choses, c’est sûr, mais c’est une fan de Bond – elle n’était pas sur le point de l’emmener dans une direction différente. »

Dans Mourir Peut Attendre, James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques

Mourir Peut Attendre est écrit par Neal Purvis & Robert Wade (007 Spectre, Skyfall), Cary Joji Fukunaga, Scott Z. Burns (Contagion, La Vengeance Dans La Peau) et Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve, Fleabag).

Le film réunit au casting Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright et Ralph Fiennes.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga, Mourir Peut Attendre est pour le moment toujours annoncé pour le 6 octobre 2021 en France.

Source : RadioTimes / Crédit ©Universal