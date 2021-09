Chicago Fire saison 10 : Qui a survécu dans le season premiere ? (Spoilers)

Découvrez la résolution du cliffhanger de la fin de la saison 9 de Chicago Fire qui voyait plusieurs pompiers en danger de noyade. Spoilers.

Chicago Fire est de retour sur NBC avec sa saison 10. Déjà 10 saisons pour la série de pompiers qui semble vouloir opérer quelques changements pour la caserne 51. La saison dernière, nous avons laissé une partie du squad à deux doigts de la noyade, en pleine mission de sauvetage.

Sauvetage périlleux

La nouvelle saison reprend au moment du cliffhanger de la saison dernière, l’équipe de sauvetage est toujours piégée sous l’eau et le bateau coule rapidement. Severide réussi à provoquer une explosion pour faire sortir l’équipe, tandis que Casey se dirige dans un bateau pour aider ses collègues.

Capp et Tony font surface peu de temps après l’arrivée de Casey, mais Severide est toujours sous l’eau et tente de sauver Cruz, qui a perdu connaissance. Quand ils arrivent enfin à sortir la tête de l’eau, Cruz ne respire pas. Le reste de la caserne regarde avec inquiétude alors que Casey tente de le ranimer. Mais ce serait cruel si Cruz mourait alors que Chloé attend leur bébé, heureusement, il survit.

Mais même si Cruz est vivant, il ne va pas tout à fait bien. Quand il retourne à la caserne des pompiers après quelques semaines de repos, il est un peu en retrait. Il continue de fixer son équipement et hésite même à un appel de secours. Il se dit que c’est le stress par rapport au bébé et les plans extravagants de la mère de Chloé. Puis Capp laisse échapper à Cruz que Severide a dépassé ses limites pour le sauver.

Cette information semble ébranler Cruz, qui dit à Severide qu’il ne sait pas comment le remercier. Tout ce que Severide veut en échange, c’est une bière. Plus tard, Herrmann surprend Cruz et Chloé avec une belle baby shower sur la terrasse de Molly.

Changements à venir

Ailleurs, les changements sont de rigueur. Boden annonce qu’il a été choisi comme nouveau chef de district adjoint. Tout le monde est ravi pour lui, sauf Stella, qui s’inquiète de ce que signifie son départ pour la caserne. Pour Stella, si 51 est une vraie famille, c’est grâce à Boden. S’il part, la caserne ne sera plus jamais la même. Le chef est tellement ému par son discours qu’il tente de déplacer son siège de district au 51, mais Hill dit que cela énerverait le conseiller municipal où il est censé se trouver.

Boden rassure la caserne et leur dit qu’ils seront toujours une famille, peu importe où ils finiront. Lors de la baby shower, Stella s’excuse auprès de Boden pour ce qu’elle a dit, expliquant qu’elle n’a pas grandi dans une maison heureuse et aimante. Une fois qu’elle en a trouvé une, c’était comme un miracle, et elle ne voulait pas que cela change, même si elle pourrait aussi bientôt partir pour un poste de lieutenant ailleurs. Boden lui dit que son départ affectera tout autant cet endroit, ils ont chacun apporter le meilleur d’eux-mêmes mais il est temps d’évoluer.

La semaine prochaine, une vidéo de Casey du sauvetage sur le toit devient virale, Mouch installe une petite bibliothèque gratuite à la caserne 51 et Herrmann enfreint le protocole.

Chicago Fire, c’est le mercredi sur NBC

Chicago Fire saison 10 – Promo 10×02