Star Wars Rogue One : Le réalisateur de Black Mirror pour la série sur Cassian Andor

Toby Haynes remplace Tony Gilroy à la réalisation de la série préquelle de Star Wars Rogue One sur Cassian Andor.

La série préquelle de Rogue One vient de franchir une étape majeure à l’approche de la production. Toby Haynes devrait réaliser les trois premiers épisodes de la série, qui servira de préquelle au film dérivé de Star Wars 2016 et se concentrera sur Cassian Andor joué par Diego Luna.

Tony Gilroy, qui a travaillé sur le film lors de réécritures et de reshoots, devait réaliser la série. Cependant, en raison de problèmes de voyage international dû à la situation sanitaire actuelle, Gilroy a choisi de renoncer à ses fonctions de réalisateur, laissant la place à Haynes. Notez cependant qu’il reste grandement impliqué en tant que showrunner et producteur exécutif. Il le fera simplement à distance.

Gilroy, qui vit à New York, a décidé de ne pas partir en Angleterre en avion pour la série. La production s’est donc tournée vers Haynes qui était déjà considéré pour réaliser d’autres épisodes de la série.

Les détails spécifiques de l’intrigue pour le spectacle restent secrets. Il se déroulera avant les événements de Rogue One et verra Cassian Andor dans les premiers jours de la rébellion.

Diego Luna reprendra son rôle de Cassian Andor et Alan Tudyk, son rôle de droïde K-2SO. Il est également possible que Jimmy Smits reprenne son rôle de Bail Organa. Le casting comprend également Adria Arjona (6 Underground), Denise Gough (The Fall), Genevieve O’Reilly (Glitch), Stellan Skarsgard (Tchernobyl) et Kyle Soller (Poldark).

Toby Haynes a, entre autres, réalisé l’épisode de Black Mirror, USS Callister. Il a également travaillé su des séries comme Utopia, Doctor Who, Sherlock et Being Human.

Source : Deadline / Crédit ©Lucasfilm