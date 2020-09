Scarface : Michael B. Jordan en Tony Montana dans le remake ?

Selon une rumeur Michael B. Jordan serait pressenti pour le rôle de Tony Montana dans le remake de Scarface.

Depuis quelques jours, la rumeur se fait de plus en plus persistante. Alors que les studios Universal tentent depuis des années de monter le remake de Scarface, le nom de Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) circule depuis un moment pour incarner le personnage principal de Tony Montana. Un rôle qui un moment fut attribué à Diego Luna

En 2011, David Ayer (Suicide Squad) était attaché au projet pour l’écrire et le réalisé et depuis, plusieurs l’ont succédé sans succès. De David Yates (Harry Potter) à Pablo Larrain (Jackie) en passant par Antoine Fuqua (Equalizer), ils ont tous été attachés au film à un moment donné.

En 2018, il a été révélé que les frères Coen s’occupaient du scénario, et en mai de cette année, Luca Guadagnino (Suspiria, Call Me by Your Name) a signé pour réaliser le film. Le réalisateur a parlé du projet dans plusieurs interviews récentes, mais il n’a jamais précisé si les frères Coen étaient toujours en charge de l’écriture ou si le choix de casting Diego Luna resterait.

Aujourd’hui, l’attention se porterait sur Michael B. Jordan qui est l’un des talents les plus sollicités ces derniers temps à Hollywood.

Cette histoire de Scarface a été adaptée un certain nombre de fois, plus récemment dans le classique de 1983 avec Al Pacino et Michelle Pfeiffer sous la direction de Brian DePalma. La nouvelle version devrait être une réinvention de l’histoire d’immigrant de base racontée dans les films de 1932 et 1983, et se déroulera à Los Angeles.

Source : Movieweb / Crédit ©DR