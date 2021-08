The Walking Dead saison 11 : Cliffhanger choquant dans le premier épisode (spoilers)

Le premier épisode de la saison finale de The Walking Dead se termine sur un cliffhanger choquant entre Negan et Maggie. Spoilers.

The Walking Dead est de retour pour la première partie de sa saison finale. Et la première partie du season premiere a laissé les fans sans voix quand Negan a pris une décision quasi mortelle.

Croyant que Maggie (Lauren Cohan) l’avait attiré dans une mission souterraine dangereuse à travers le système de métro DC avec l’intention de le tuer pour se venger d’avoir tué son mari, alors qu’il avait le choix de l’aider à grimper au sommet d’un wagon pour échapper à une horde de marcheurs ou la laisser mourir, Negan a choisi de la laisser.

Le fait que cela se soit déroulé en la regardant droit dans les yeux alors qu’elle implorait de l’aide rend le geste encore plus diabolique. Et ce n’était pas le seul moment haletant entre les deux, car il faisait suite à un incident antérieur au cours duquel Negan avait proclamé qu’il ne laisserait pas Maggie « l’abattre comme un chien, comme Glenn ».

Jeffrey Dean Morgan avait déjà laissé entendre que la rivalité entre Negan et Maggie allait sans doute arriver à une confrontation mortelle et il n’a pas menti, c’est tuer ou se faire tuer pour ces deux là. Et dans une nouvelle interview, Morgan s’est confié sur le geste de Negan qui pour lui, est justifiable : « Je ne sais pas s’il pense qu’il va s’en sortir, mais… Écoutez, il sait qu’elle veut le tuer. Alors il ne lève pas le petit doigt pour l’aider, parce qu’il sait très bien qu’elle ne lèverait pas le petit doigt pour l’aider. Si quelqu’un lui tourne le dos, il pense que Maggie lui mettra un pistolet sur la tempe, et ce sera la fin. »

Mais il prend aussi le risque qu’elle s’en sorte parce qu’on ne sait pas si elle est morte ou non : « Si elle s’en sort, elle s’en sort; si elle ne s’en sort pas, elle ne s’en sort pas. Il sait qu’il y aura des répercussions si elle s’en sort. Il est prêt à les affronter. » Et Morgan pense que certaines fans de la série comprendront : « Il y a des fans de Negan qui comprendront ce geste, et il y a des gens qui détestent Negan qui le verront et diront : « C’est le même vieux gars. » Pour moi, c’est une question de survie. C’est une personne qui veut sa mort. Mais il ne va pas lui taper sur la tête, car il est aussi dans une situation précaire avec tout le monde. C’était donc une sorte d’opportunité qui s’est présentée, et il a pris une décision. »

Mais pour lui, Negan n’est pas forcément le méchant : « J’ai toujours dit que je ne pensais pas nécessairement que Negan était le méchant. Je veux dire, je sais qu’il est là pour une raison dans la série, mais il a aussi fait tellement de choses pour se racheter. Et Maggie n’est pas si innocente que ça. Ce ne sont que deux personnes qui ne s’entendent pas, et nous savons pourquoi elle n’aime pas Negan. Je comprends. Je serais pareil à sa place ! C’est donc un chemin difficile. »

Pour savoir si Negan a vraiment laissé mourir Maggie, il faudra attendre la diffusion du deuxième épisode de la saison Achéron partie 2. Si elle est toujours en vie, elle sera clairement très en colère, mais comme le dit Morgan, Negan est prêt à la confrontation.

The Walking Dead, c’est le lundi sur OCS.

Source : TVLine / Crédit ©AMC