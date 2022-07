The Walking Dead : Trailers des derniers épisodes et de Tales of TWD (Comic Con)

Trailer des derniers épisodes de The Walking Dead et premier aperçu de la série Tales of The Walking Dead révélés au Comic Con

La série The Walking Dead arrive bientôt à sa fin et la série été présente au Comic Con pour faire quelques annonces. On a notamment appris qu’une série limitée avec Andrew Lincoln et Danai Gurira qui reprendront leur rôle de Rick et Michonne est en préparation à la place des films initialement prévus.

Mais ce panel était aussi surtout l’occasion de dire au revoir à la série principale qui se terminera d’ici la fin de l’année. Au cours du panel, Norman Reedus (Daryl) a qualifié la dernière nuit de tournage de The Walking Dead de « difficile » et a expliqué : « C’était très émouvant. La toute dernière nuit de tournage, des discours ont été prononcés. Il a ajouté : « Les gens pleuraient et s’embrassaient. »

Il a également teasé des scènes romantiques potentielles à venir pour Daryl et Carol (Melissa McBride). « L’histoire de Carol-Daryl n’est pas encore terminée », a déclaré Reedus, même si finalement, il s’aventurera seul dans la série spin-off qui devait les voir tous les deux à l’affiche.

McBride a fait remarquer que certains de ses moments préférés de la série au fil des ans étaient les plus calmes. « On dirait que vous en apprenez beaucoup plus sur les personnages de ces petites scènes par eux-mêmes », a-t-elle déclaré. Elle a également dit qu’elle était reconnaissante de ce que lui avaient apporté la série et les fans.

La bande-annonce pour les 8 derniers épisodes est à voir ci-dessous. La série reviendra le 2 octobre sur AMC et dès le lendemain sur OCS en France.

We finish the fight together.#TWD’s Final Episodes premiere October 2nd on AMC and AMC+. pic.twitter.com/ozR7PgFRj9 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 22, 2022

Le Comic Con fut aussi l’occasion de découvrir les premières images de Tales of The Walking Dead, la série d’anthologie spin-off, avec notamment Terry Crews, qui se concentrera sur des histoires autonomes dans le monde de TWD. Cette série sera diffusée à partir du 14 aout prochain.

Experience #TWDUniverse like never before. #TalesOfTWD premieres August 14th on AMC and AMC+. pic.twitter.com/EDhiEenJPW — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 22, 2022

Rendez-vous le 2 octobre pour les épisodes finaux de The Walking Dead.

Source : Deadline, THR / Crédit ©AMC