The Walking Dead : Pas de films avec Rick et Michonne mais une mini-série

Andrew Lincoln et Danai Gurira annoncent au Comic Con une série limitée The Walking Dead avec Rick et Michonne au lieu des films initialement prévus.

Les plans pour Rick et Michonne ont changé. Alors que des films étaient prévus depuis des années, ce sera finalement travers une mini-série que les fans de The Walking Dead découvriront ce qui s’est passé depuis la disparition de Rick durant la saison 9.

Andrew Lincoln et Danai Gurira ont surpris les fans au Comic Con vendredi en débarquant durant le panel de The Walking Dead Universe. Ils sont venus annoncer une prochaine série limitée qui conclura les arcs de l’histoire pour leurs personnages respectifs de Rick Grimes et Michonne.

Ce spin-off de TWD est décrit comme « une histoire d’amour épique de deux personnages changés par un monde changé. Séparés par la distance. Par une puissance imparable. Par les fantômes de qui ils étaient. Rick et Michonne sont jetés dans un autre monde, construit sur une guerre contre les morts… Et finalement, une guerre contre les vivants. Peuvent-ils se retrouver et qui ils étaient dans un endroit et une situation qu’ils n’ont jamais connus auparavant ? Sont-ils ennemis ? Amoureux ? Victimes ? Vainqueurs ? L’un sans l’autre, sont-ils même vivants – ou découvriront-ils qu’eux aussi sont les morts-vivants ? »

À l’origine, le plan était de conclure l’histoire de Rick dans un film autonome chez Universal et selon des sources le studio avait parlé à Craig Zobel pour réaliser. Mais Lincoln a confirmé que ces plans avaient été abandonnés et que la chaine AMC clôturait maintenant son histoire avec la série. « J’ai hâte de remettre mes bottes de cow-boy », a-t-il déclaré.

« C’est un moment que les fans de The Walking Dead attendaient depuis que Rick a disparu dans l’hélicoptère durant la saison 9, et que Michonne est partie en quête de le retrouver la saison suivante », a déclaré Dan McDermott, président du divertissement et d’AMC Studios. pour AMC Nerworks.

« Rick et Michonne sont deux de mes personnes préférées et Danai et Andy sont deux de mes personnes préférées », a déclaré Gimple dans un communiqué. « Travailler avec chacun d’eux continue d’être un rêve devenu réalité. Nous trois, avec une formidable équipe de stars de TWD et de nouvelles voix incroyables, créons une épopée d’amour insensée qui vaut la longue, longue attente.. »

« Cela a été le voyage le plus extraordinaire en jouant Rick Grimes pendant la meilleure partie d’une décennie. Les amitiés que j’ai nouées en cours de route sont profondes et durables, il est donc normal que je puisse enfin terminer l’histoire avec Danai et Scott et le reste de la famille TWD, » a déclaré Lincoln.. « Je suis tellement content de revenir à l’écran en tant que Rick, de retrouver Danai en tant que Michonne et d’apporter aux fans une histoire d’amour épique à ajouter à l’univers Walking Dead. »

Gurira a ajouté : « Michonne et cette famille TWD ont beaucoup compté pour moi, et poursuivre le voyage de ces personnages bien-aimés, aux côtés de Scott et Andy, à la fois de manière créative et devant la caméra, et apporter aux fans de The Walking Dead quelque chose de vraiment spécial est juste glorieux. J’ai hâte de reprendre le katana. »

The new world NEEDS Rick and Michonne. pic.twitter.com/orvvTo8sHi — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) July 22, 2022

Cette série pour le moment sans titre, devrait être lancée avec six épisodes l’année prochaine.

Source : Deadline / Crédit ©Todd Williamson/AMC/Shutterstock