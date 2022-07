John Wick 4 : Une première bande-annonce révélée au Comic Con

Découvrez la première bande-annonce de John Wick 4 révélée au Comic Con durant un panel avec le réalisateur Chad Stahelski.

Le Comic Con de San Diego continue d’offrir quelques trailers et autres news concernant les films à venir très attendus par le public. Keanu Reeves a débarqué sans prévenir durant un panel consacré à la réalisation auquel Chad Stahelski, le réalisateur de John Wick 4, était panéliste. L’occasion était trop belle, ils ont donc montré la première bande-annonce du film de Lionsgate qui ne sortira pas en salles avant le mois de mars 2023.

L’acteur et le réalisateur ont confié que cette suite se déroulait dans 5 lieux différents : le Japon, l’Amérique, Paris, Berlin et la Jordanie. On peut en effet voir dans la bande-annonce plein d’action que John Wick voyagera un peu partout dans le monde et on a notamment un joli plan sur la Tour Eiffel.

Reeves est à nouveau à la tête d’une distribution d’ensemble comprenant les nouveaux arrivants Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Rina Sawayama, Scott Adkins et Clancy Brown. Lance Reddick, Laurence Fishburne et Ian McShane devraient également reprendre leurs rôles.

Entre John Wick 3 et 4, la franchise s’est considérablement développée. Une série télévisée préquelle axée sur l’hôtel Continental sera diffusée cette année et un film spin-off intitulé Ballerina mettant en vedette Ana de Armas est en préparation. Il se murmure aussi que Halle Berry pourrait avoir son propre film centré sur son personnage Sofia Al Azwar.

Réalisé par Chad Stahelski, John Wick 4 sort le 24 mars 2023.

John Wick 4 – Bande-annonce

Source : Deadline / Crédit ©Lionsgate