House of The Dragon : Accouchements violents, sauts dans le temps et validation de George R.R Martin

La série House of The Dragon devrait proposer d’après Hollywood Reporter, une guerre sur plusieurs générations, ainsi que des sauts dans le temps.

Après un trailer et une featurette dans les coulisses de la série, House of The dragon se dévoile un peu plus cette semaine, avec des révélations autour de la direction que va prendre ce spin-off, dont la diffusion approche à grand pas.

A l’occasion d’une visite de sur les plateaux de tournage de la série House of The dragon, le site et magazine Hollywood Reporter a pu glaner quelques informations exclusives sur la direction de la série spin-off de Game of Thrones.

Une série qui, même si elle est issue de la franchise préférée de HBO, devrait être radicalement différente de sa série mère, avec une structure narrative différente, mais aussi d’autres enjeux.

Guerre générationnelle

La série, qui se déroule 150 avant les évènements de Game of Thrones, va proposer plusieurs époques chaque saison.

Plus proche d’une chronologie avec des sauts dans le temps qu’un récit épique comme celui de sa série mère, House of The dragon racontera plusieurs passages de la vie de ses héros. Un peu comme la série The Crown sur Netflix, les personnages principaux de House of The Dragon seront incarné par plusieurs acteurs selon leur âge.

Ainsi, les héroïnes, Emily Carey et Milly Alcock seront remplacées plus tard par Olivia Cooke and Emma D’Arcy. Pour les showrunners de la série, « c’est la seule façon de raconter cette histoire correctement. Nous racontons une histoire de guerre sur plusieurs générations. On essaie de tout mettre en place pour qu’au moment où la bataille commence, on comprenne pleinement les enjeux et les participants »

George R.R. Martin très enthousiaste

Si l’on savait que Martin était très impliqué dans cette nouvelle série inspirée de ses romans, ce dernier aurait déjà visionné les 9 épisodes et aurait réagi de manière très enthousiaste à la saison. « C’est puissant, viscéral, comme une tragédie Shakespearienne. Il n’y pas d’Arya – ou de personnage que tout le monde va adorer. Ils ont tous des défauts. Ils sont tous des humains. Ils font de bonnes choses, et de mauvaises choses. Ils sont animés par la soif de pouvoir, la jalousie, leurs blessures, comme tout humain. Exactement comme je les ai écrits” a déclaré ce dernier.

Accouchements violents

Si, d’après ce qu’on a pu voir dans les teasers et trailer de la série, l’on sait que House of The dragon sera concentré sur l’expérience des femmes Targaryen, il semblerait d’après Miguel Sapochnik que la série face avec les divers accouchements qui auront lieu dans House of The dragon un évènement similaire aux mariages funestes de Game of Thrones : « A l’époque médiévale, accoucher était une véritable violence. C’est ce qu’il y avait de plus dangereux, une chance sur deux d’y survivre.”

Ce dernier explique : “ Nous avons un nombre de naissance significatifs dans la série, auquel on a décidé d’attribuer différents thèmes, et perspectives, un peu comme j’ai pu le faire avec les diverses batailles dans Game of Thrones. »

Si la série était moins axée sur le sexe comme la pu être sa prédécesseure, elle montrerait quand même la violence sexuelle de cette époque de fantasy médiévale envers les femmes. « On n’a pas peur de le montrer” a rajouté Sapochnik sur le sujet, « on va même essayer d’ouvrir les yeux là-dessus. On ne doit ni le minimiser, ni l’honorer”.

Diversité et représentation

Visiblement, House of The dragon s’attaquera au sujet de la représentation de la diversité différemment de Game of Thrones, puisque la série n’a pas hésiter à choisir un acteur noir pour incarner un personnage originellement blanc dans les romans Fire & Blood. Ainsi Lord Corlys est incarné par Steve Toussaint, par exemple. Il semblerait qu’il ne soit pas le seul, mais on n’en saura pas plus.

Une guerre civile sur trois ou quatre saisons

La guerre lancée par les Targaryen, élément majeur de l’histoire de Fire & Blood, et donc de House of The Dragon, ne devrait pas durer plus de trois ou quatre saisons. Mais les showrunners n’imaginent pas arrêter la série à sa fin. House of The Dragon devrait, avec sa chronologie particulière et ses sauts dans le passé ou dans le temps, raconter d’autres évènement de l’Histoire de Westeros et la dynastie des Targaryen, avec un nouveau casting « Les Targaryen sont tous différents, il y matière a plus d’histoire, et même des spin-offs. »

Basée sur le livre Fire & Blood de George R.R. Martin, House of the Dragon se déroule 200 ans avant les événements de Game of Thrones et raconte l’histoire de la maison Targaryen. Martin et Ryan J. Condal (Colony) ont créé la préquelle, avec Miguel Sapochnik comme réalisateur principal.

Au casting on retrouvera Emma D’Arcy (Truth Seekers) dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen, Matt Smith (Doctor Who) en tant que Prince Daemon Targaryen, Paddy Considine (The Outsider) en King Viserys, Olivia Cooke (Bates Motel) en tant qu’Alicent Hightower, Sonoya Mizuno (Devs) en tant que Mysaria, Rhys Ifans (Notting Hill) dans le rôle d’Otto Hightower, Steve Touissant (Berlin Station) dans le rôle de Lord Corlys Velaryon alias The Sea Snake, Fabien Frankel (The Serpent) dans le rôle de Ser Criston Cole et Eve Best (Nurse Jackie) sera Rhaenys Targaryen.

La saison 1 de House of the Dragon, composée de 10 épisodes, sera lancée le dimanche 21 août sur HBO et en simultané sur OCS le 22 Aout à 3:00.

Source : THR/Crédit photo : ©HBO