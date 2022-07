American Horror Stories saison 2 : Connexion inattendue à Coven (Spoilers)

Le premier épisode de la saison 2 de l’anthologie American Horror Stories offre une connexion à Coven, la saison 3 de American Horror Story. SPOILERS.

American Horror Stories, l’anthologie spin-off de American Horror Story, est de retour avec de nouveaux épisodes. Le premier épisode de la nouvelle salve a été diffusé cette semaine aux Etats-Unis et a offert une connexion intéressante à la saison 3 de la série mère : Coven.

Ce premier épisode se déroule en 1961 dans le Mississippi, où un riche fabricant de jouets, M. Van Wirth (Denis O’Hare) cherche une nouvelle mère pour son fils Otis. Mais cette histoire n’est pas aussi mignonne qu’on pourrait le croire. Tout d’abord, si Otis n‘a plus de maman, c’est parce M. Van Wirth l’a surprise au lit avec un autre homme et les a jetés nus dans un puits profond.

Deuxièmement, le processus de recrutement de la nouvelle maman n’a rien à voir avec le Bachelor. M. Van Wirth kidnappe des femmes innocentes, les transforme en poupées vivantes, puis les force à participer à un «concours». Les concurrentes réticentes sont testées sur tout ce qui consiste à la vie de femme au foyer et celle qui reçoit le score le plus bas obtient un aller simple dans le puits susmentionné.

Parmi les poupées se trouve la nouvelle venue Coby (Kristine Froseth de First Lady), qui gagne les faveurs d’Otis en lui montrant des tours de magie. Coby inspire ses camarades poupées à s’échapper, mais comme elle est la seule à s’assurer qu’Otis est également en sécurité, sa vie est épargnée. Et après que les autres aient été abattues dans les bois, Coby est annoncée comme étant la « gagnante » du concours, remportant le titre tant convoité de nouvelle mère d’Otis.

Les sorcières à la rescousse

Mais le vrai coup d’éclat vient dans les dernières minutes de l’épisode. Deux femmes – des sorcières – s’infiltrent dans la maison de poupée après avoir détecté les sorts de Coby. Après avoir libéré Coby de sa prison en plastique, elles brûlent M. Van Wirt et son acolyte vivants, emmenant Coby et Otis dans un endroit où ils seront en sécurité.

Et cet endroit se trouve être l’Académie pour jeunes filles exceptionnelles de Miss Robichaux, l’institution même qui sert de décor à American Horror Story: Coven et Apocalypse. En arrivant à l’Académie, Coby dit à Otis qu’il est plus sûr d’utiliser son deuxième prénom qui se trouve être Spalding !

Il devient alors clair qu’Otis est la version plus jeune du personnage de Denis O’Hare dans Coven. Cet épisode d’American Horror Stories a ainsi offert un aperçu de l’enfance horrible de Spalding, de son père psychopathe et explique son obsession pour les poupées. Ce fut très malin de la part de la franchise d’avoir O’Hare jouer le rôle du père de son personnage de Coven.

Pour finir, une surprise supplémentaire se présente dans les dernières secondes sous la forme d’une jeune rousse à lunettes : c’est Myrtle Snow ! « Je prévois de diriger cet endroit un jour », dit-elle. Oh, pauvre petite, si seulement tu savais ce qui allait arriver…BALANCIAGAAAAAAA !

American Horror Stories, c’est le jeudi sur FX on Hulu. Les nouveaux épisodes arriveront prochainement (probablement à l’automne) en France sur Disney+.

Crédit ©FX on Hulu