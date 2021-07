The Last of Us : Anna Torv sera Tess dans la série de HBO

Anna Torv rejoint la série The Last of Us dans un rôle important.

Alors que l’avenir de la série Mindhunter est incertain, Ana Torv (Fringe) a trouvé son prochain rôle. L’actrice australienne Anna Torv rejoint The Last of Us, la série de HBO basée sur le jeu vidéo du même nom. Elle a été recrutée pour jouer Tess, un rôle clé dans la saga. Tess est décrite comme une contrebandière et une survivante endurcie dans un monde post-pandémique.

Elle rejoint Pedro Pascal (Joel), Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Murray Bartlett (Frank), Con O’Neill (Bill), Nico Parker (Sarah) et Bella Ramsey (Ellie). Jeffrey Pierce, la voix de Tommy dans les jeux, sera un rebelle nommé Perry.

Basé sur le jeu vidéo acclamé par la critique, The Last of Us se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel (Pascal) est embauché pour faire sortir Ellie (Ramsey) d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient bientôt un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour survivre.

The Last of Us est créée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann qui sont à l’écriture de la série. Kantemir Balagov est à la réalisation du premier épisode.

Source : EW / Crédit ©DR