Hawkeye et Ms. Marvel : Les séries arriveront sur Disney+ avant la fin de l’année 2021

Marvel Studios assurent que les séries Hawkeye et Ms. Marvel arriveront sur Disney+ avant la fin de l’année 2021.

Après WandaVision, Falcon et le Soldat de l’Hiver et Loki, deux autres séries live-action de Marvel dans la continuité du MCU arriveront cette année sur Disney+. Victoria Alonso, vice-présidente exécutive de la production cinématographique aux studios Marvel, confirme que deux séries arriveront plus tard cette année.

Tout en discutant des séries acclamées qui sont disponibles sur la plate-forme, Alonso a noté qu’il y avait « quelques autres séries » qui sortiront avant la fin de l’année, dont Ms. Marvel et Hawkeye.

Hawkeye, dont le tournage s’est récemment terminé, verra le retour de Jeremy Renner dans le rôle Clint Barton. Hailee Steinfeld (Dickinson) a rejoint le MCU dans le rôle de Kate Bishop, la protégée de Clint. Notez aussi que Florence Pugh reprendra aussi son rôle de Yelena Belova de Black Widow.

Quant à Ms. Marvel, Iman Vellani incarnera la super-héroïne titulaire, celui d’une adolescente pakistanaise-américaine musulmane de 16 ans. Elle devient une super-héroïne à part entière après avoir acquis des pouvoirs de changement de forme. Le personnage sera ensuite à voir auprès de Carol Danvers (Brie Larson) et Monica Rambeau (Teyonah Parris) dans The Marvels qui sortira en 2022.

Après Hawkeye et Ms Marvel, les fans du MCU pourront découvrir les series Iron Heart, Secret Invasion, She-Hulk et Moon Knight. Notez aussi que la série animée What if…? arrive le mois prochain sur Disney+.

Source : Variety / Crédit ©Marvel